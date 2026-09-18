Qué poner en la entrada de casa para recibir la primavera y atraer buena energía, según el Feng Shui

La entrada es uno de los espacios más importantes para el Feng Shui porque funciona como punto de conexión entre el exterior y el interior. Con la llegada de la primavera, algunos cambios simples pueden ayudar a renovarla: plantas saludables, buena iluminación, aromas frescos y, sobre todo, menos objetos acumulados.

La llegada de la primavera suele venir acompañada por una necesidad casi espontánea de renovación. Abrir las ventanas, guardar los textiles más pesados, incorporar flores y ordenar son algunos de los pequeños cambios que permiten adaptar la casa a los días más largos y luminosos.

Para el Feng Shui, una de las primeras zonas que conviene mirar es la entrada de la vivienda. Dentro de esta antigua práctica china, la puerta principal es considerada simbólicamente la “boca del chi”, es decir, el lugar por donde ingresa y circula la energía hacia el resto de los ambientes.

Por eso, antes de pensar en grandes transformaciones, la primavera puede ser una buena oportunidad para revisar este pequeño sector de la casa.

1. Una planta saludable cerca de la puerta

Las plantas son uno de los recursos más sencillos para renovar una entrada. En Feng Shui se relacionan con el elemento madera, asociado simbólicamente con el crecimiento, la vitalidad y los nuevos comienzos.

No hace falta llenar el recibidor de macetas. Una planta saludable y proporcionada al espacio puede ser suficiente.

Entre las alternativas habituales aparecen pothus, ficus, sansevieria o planta de jade, aunque la elección debería considerar algo fundamental: la cantidad real de luz que recibe ese lugar.

En cambio, conviene retirar plantas completamente secas, deterioradas o con hojas muertas.

2. Flores frescas para sumar color

La primavera también permite incorporar flores de estación en un florero sobre una consola o una pequeña mesa.

Además de sumar color, las flores frescas aportan un elemento natural sin necesidad de modificar la decoración existente.

La recomendación es sencilla: elegir pocas, mantener el agua limpia y retirarlas cuando comiencen a marchitarse.

3. Un espejo, pero hay que prestar atención a dónde se coloca

El espejo puede ser especialmente útil en entradas pequeñas u oscuras porque refleja la luz y genera una mayor sensación de amplitud.

Sin embargo, dentro de las reglas tradicionales del Feng Shui existe una recomendación particular: evitar colocarlo directamente enfrentado a la puerta principal.

La explicación es simbólica. Se considera que la energía que ingresa a la vivienda podría reflejarse inmediatamente hacia afuera. Una alternativa es ubicarlo sobre una pared lateral.

4. Una buena iluminación

No todas las casas tienen un recibidor con luz natural. En esos casos, la iluminación artificial cobra todavía más importancia.

Una lámpara cálida, un aplique o un punto de luz bien ubicado puede hacer que el ingreso se sienta más agradable y despejado.

Para recibir la primavera, también es buen momento para limpiar luminarias y vidrios y comprobar que no haya lámparas quemadas.

5. Un aroma fresco y suave

El aroma también participa de la primera impresión de una casa.

Para los meses cálidos pueden funcionar fragancias cítricas, bergamota, té verde, azahar o notas florales suaves. Un difusor de varillas puede ser práctico porque mantiene el perfume de manera más constante.

La clave está en no excederse: el aroma debería percibirse de manera sutil al entrar y no invadir los ambientes.

6. Un objeto que realmente tenga significado

En lugar de llenar la entrada de adornos, el Feng Shui prioriza un espacio visualmente ordenado.

Puede incorporarse una pieza artesanal, una fotografía, un pequeño cuadro o algún objeto asociado con un recuerdo agradable.

La idea es que aquello que se vea al ingresar represente algo positivo para quienes viven en la casa y no sea simplemente un objeto colocado para llenar un espacio.

7. Un lugar definido para llaves, cartera y objetos cotidianos

La funcionalidad también importa. Si cada vez que alguien llega deja las llaves, anteojos, correspondencia o cartera en cualquier superficie, el desorden se acumula rápidamente.

Una bandeja pequeña, un cajón o algunos ganchos pueden resolver el problema sin necesidad de sumar un mueble grande.

En entradas reducidas, cuanto menos haya a la vista, mayor será la sensación de amplitud.

Lo que conviene sacar de la entrada antes de la primavera

Antes de incorporar plantas, flores o nuevos objetos, conviene retirar aquello que ya sobra.

Zapatos amontonados, bolsas, cajas, correspondencia vieja, paraguas rotos y objetos esperando ser llevados a otro lugar pueden convertir rápidamente el ingreso en un depósito improvisado.

Desde el Feng Shui, una entrada despejada favorece simbólicamente la circulación del chi. Desde un punto de vista puramente decorativo, además, mejora la circulación y hace que el espacio parezca más ordenado.

También conviene observar la propia puerta: debería abrir completamente, sin muebles u objetos que dificulten su recorrido.

El pequeño ritual para recibir la primavera

No hace falta comprar nada para renovar este sector de la casa. Una limpieza profunda puede ser el mejor comienzo.

El ritual puede hacerse en pocos pasos: sacar lo que no pertenece al lugar, limpiar la puerta y el piso, retirar plantas deterioradas, abrir las ventanas para renovar el aire y sumar algún elemento natural.

Después, una planta, unas flores o un aroma fresco pueden completar el cambio.

En definitiva, la propuesta del Feng Shui para la entrada tiene una regla bastante sencilla: menos acumulación y más luz, orden y naturaleza. Una combinación que, más allá de las creencias, también puede hacer que la casa se sienta diferente apenas se cruza la puerta.