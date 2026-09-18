El ritual con flores para recibir la primavera y atraer nuevos comienzos

La llegada de la primavera está asociada simbólicamente con la renovación, el crecimiento y el inicio de nuevos ciclos. Un sencillo ritual con flores propone aprovechar el cambio de estación para dejar atrás aquello que ya cumplió su etapa y enfocarse en nuevos deseos.

La primavera trae días más largos, temperaturas agradables y el regreso de las flores. Pero, además del cambio que se produce en la naturaleza, distintas tradiciones espirituales utilizan esta época del año como un momento simbólico para renovar intenciones y comenzar una nueva etapa.

Una de las prácticas más sencillas consiste en realizar un ritual con flores frescas, agua y una intención escrita. No requiere elementos difíciles de conseguir y puede hacerse en casa.

Como ocurre con otros rituales energéticos, no existe evidencia científica de que esta práctica pueda atraer suerte, dinero o modificar acontecimientos futuros. Su sentido es simbólico: puede utilizarse como un momento personal para definir objetivos y marcar el comienzo de un nuevo ciclo.

Qué flores elegir para el ritual de primavera

No existe una única flor indicada. La elección puede hacerse según el significado que tradicionalmente se atribuye a cada una.

Las flores amarillas, protagonistas cada septiembre con la llegada de la primavera, suelen relacionarse con alegría, optimismo y nuevos comienzos.

También pueden utilizarse otras variedades:

Rosas: amor, afecto y vínculos.

amor, afecto y vínculos. Lavanda: calma y equilibrio.

calma y equilibrio. Margaritas: renovación y sencillez.

renovación y sencillez. Jazmín: bienestar y armonía.

bienestar y armonía. Girasoles: vitalidad, optimismo y energía.

vitalidad, optimismo y energía. Flores blancas: paz y comienzo de una nueva etapa.

Incluso puede prepararse un ramo mezclando diferentes variedades y colores.

Ritual de las flores: qué se necesita

Para realizarlo alcanza con tener flores frescas, un recipiente o florero con agua, una hoja pequeña de papel y una lapicera.

También se puede sumar una vela blanca, aunque es completamente opcional. Si se utiliza, debe colocarse en una superficie estable y mantenerse siempre bajo supervisión.

Lo más importante es elegir un espacio tranquilo y aprovechar unos minutos para pensar qué se quiere renovar durante la nueva estación.

Cómo hacer el ritual para recibir la primavera

Primero hay que abrir las ventanas durante algunos minutos para renovar el aire de la casa. Después, limpiar el lugar elegido y retirar objetos acumulados o flores marchitas.

El siguiente paso consiste en colocar agua limpia en un florero y acomodar allí las flores.

En un pequeño papel se pueden escribir tres intenciones para la primavera. La recomendación es formularlas de manera sencilla y concreta: empezar un proyecto, dedicar más tiempo a uno mismo, ordenar las finanzas, mejorar un vínculo o incorporar un nuevo hábito.

Después, doblar el papel y colocarlo debajo del florero.

La idea es dejar las flores en un lugar visible de la casa durante los días siguientes, como recordatorio de aquello que se quiere comenzar o transformar.

Dónde colocar las flores en casa

La entrada, el living o un espacio donde ingrese luz natural pueden ser buenos lugares.

Para quienes siguen los principios del Feng Shui, las flores frescas representan simbólicamente vitalidad y crecimiento, por lo que se recomienda mantenerlas en buen estado y cambiar el agua con frecuencia.

En cambio, una vez que estén completamente marchitas, conviene retirarlas en lugar de conservarlas durante semanas.

Qué hacer con el papel después

Cuando llegue el momento de retirar las flores, se puede volver a leer aquello que se escribió.

El papel puede guardarse hasta finalizar la primavera para revisar más adelante cuáles de esos objetivos comenzaron a concretarse y cuáles necesitan todavía atención.

También puede romperse y desecharse si se prefiere dar por terminado el ritual.

Más allá de cualquier creencia, la propuesta funciona como un pequeño ejercicio para detenerse, ordenar prioridades y poner por escrito aquello que se quiere cambiar.

La primavera, con la naturaleza recuperando colores y movimiento, ofrece así una excusa para hacer lo mismo puertas adentro: sacar lo viejo, incorporar algo vivo y dejar espacio para lo nuevo.