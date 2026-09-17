Para qué sirve realmente el cajón debajo del horno: no siempre es para guardar bandejas

Está presente en muchísimas cocinas y suele terminar lleno de fuentes, moldes y sartenes. Sin embargo, el cajón ubicado debajo del horno puede cumplir funciones muy diferentes según el modelo y, en algunos casos, usarlo como espacio de guardado puede ser un error.

En la cocina hay sectores cuyo uso parece tan obvio que pocas veces nos detenemos a comprobar para qué fueron diseñados. El cajón ubicado debajo del horno es uno de ellos: para muchas personas es simplemente el lugar perfecto para guardar fuentes, asaderas y otros utensilios que ocupan demasiado espacio.

Pero no siempre es así. Dependiendo del electrodoméstico, ese compartimiento puede haber sido diseñado para mantener los alimentos calientes, dorar preparaciones o, efectivamente, funcionar como espacio de almacenamiento.

Por eso, antes de llenarlo de sartenes y bandejas, hay un detalle fundamental: comprobar qué función tiene específicamente en nuestra cocina.

Para qué sirve el cajón que está debajo del horno

Según explicó Infobae, existen principalmente tres tipos de compartimientos inferiores: el cajón calentador, el asador o broiler y el destinado exclusivamente al almacenamiento.

En algunos modelos modernos, se trata de un cajón calentador. Su función es conservar la temperatura de una preparación que ya está lista mientras terminamos de cocinar el resto del menú.

Puede resultar especialmente práctico cuando se preparan varios platos al mismo tiempo o cuando la comida está lista, pero todavía faltan algunos minutos para sentarse a la mesa.

Una pista para reconocerlo está en los comandos de la cocina: si existe un selector específico de temperatura o una función destinada a mantener caliente, probablemente el cajón forme parte del sistema de calentamiento.

Cuándo el cajón puede alcanzar temperaturas muy altas

Existe otra posibilidad, especialmente en algunos hornos a gas: que el espacio inferior funcione como asador o broiler.

En este caso, la diferencia es importante porque genera calor intenso y directo y puede utilizarse para dorar, gratinar o terminar determinadas preparaciones.

Si cumple esa función, no debería utilizarse como un depósito permanente para utensilios y mucho menos para guardar papel, repasadores, recipientes plásticos u otros elementos sensibles al calor.

Finalmente están las cocinas cuyo cajón inferior sí fue diseñado exclusivamente para almacenamiento. En ellas puede aprovecharse para organizar moldes, fuentes y otros elementos aptos para ese espacio.

Cómo saber qué tipo de cajón tiene tu cocina

La apariencia puede dar algunas pistas, pero la manera más segura de saberlo es consultar el manual del fabricante y el modelo específico del electrodoméstico.

También conviene revisar el panel de control en busca de una función relacionada con calentamiento y observar si el compartimiento posee una bandeja especial o elementos vinculados al sistema de cocción.

La clave, entonces, es sencilla: el cajón debajo del horno no tiene una única función universal. Antes de convertirlo en un espacio extra de guardado, vale la pena averiguar para qué fue diseñado.