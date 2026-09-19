Ni lavanda ni jazmín: las 6 plantas que conviene cultivar en primavera para tener flores todo el verano

La llegada de la primavera despierta las ganas de poner a punto el jardín, renovar las macetas o sumar un poco de color al balcón. Y aunque algunas especies ya comienzan a florecer con los primeros días cálidos, otras pueden plantarse ahora para conseguir su mejor versión durante el verano.

La clave está en elegir variedades que se adapten a las temperaturas de la temporada y combinarlas según su altura, color y tipo de flor. De esta manera, incluso un patio pequeño puede cambiar completamente sin necesidad de realizar grandes modificaciones.

Según una selección publicada por Radio Mitre, hay seis plantas que se destacan para esta época del año y que pueden convertirse en protagonistas durante los próximos meses.

Las 6 plantas ideales para llenar de flores el jardín en verano

Una de las primeras opciones son las zinnias, especialmente recomendadas para quienes buscan color. Existen variedades en rosa, rojo, naranja, amarillo, blanco y otras tonalidades, por lo que permiten crear combinaciones muy diferentes en un mismo cantero.

Además, sus flores pueden cortarse y utilizarse en floreros, una ventaja para quienes también quieren llevar los colores del jardín al interior de la casa.

Otra alternativa es el cosmos, reconocible por sus flores livianas y sus tallos largos. Su aspecto delicado lo convierte en una buena opción para generar un jardín más silvestre y natural.

La tercera especie es la celosía, que se diferencia rápidamente del resto por sus flores de aspecto aterciopelado. Es ideal para quienes buscan salir de las variedades tradicionales y agregar textura y volumen.

La planta que además de flores aporta perfume

Para quienes priorizan no solamente el color sino también el aroma, aparecen los alelíes. Sus flores perfumadas pueden transformar sectores de paso y resultan especialmente interesantes cerca de puertas o ventanas.

Los conejitos, por su parte, se caracterizan por producir flores agrupadas en espigas verticales. Esa forma permite jugar con diferentes alturas y generar contraste cuando se combinan con especies más bajas.

La lista se completa con el amaranto, una planta ornamental que llama la atención por sus inflorescencias y puede aportar un punto diferente en patios y jardines.

Cómo combinar estas plantas para que el jardín se vea más lindo

El secreto no está necesariamente en llenar todo el espacio con flores de una misma variedad. Mezclar diferentes alturas y formas puede generar un resultado mucho más atractivo.

Los cosmos y conejitos pueden utilizarse en sectores posteriores por su altura, mientras que las zinnias permiten sumar grandes manchas de color. Las celosías y los amarantos aportan texturas diferentes y los alelíes agregan perfume.

En balcones o patios pequeños también pueden distribuirse en macetas de diferentes tamaños, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada especie.

El error que puede arruinar las plantas durante los días de calor

Con el aumento de las temperaturas también cambia la frecuencia del riego. Sin embargo, regar demasiado puede ser tan perjudicial como dejar secar completamente la tierra.

Antes de agregar agua conviene comprobar el estado del sustrato introduciendo un dedo algunos centímetros. Cuando la capa superior comienza a secarse, puede ser momento de volver a regar.

También es importante que las macetas tengan buen drenaje, ya que la acumulación permanente de agua alrededor de las raíces puede perjudicar a muchas especies.

Con algunas elecciones estratégicas durante la primavera, no hace falta esperar demasiado para transformar el jardín: estas seis plantas pueden empezar a ganar protagonismo ahora y alcanzar su mayor despliegue de flores durante los meses de verano.