Ensalada de pollo y pasta: una receta fácil, fresca y rendidora

Cuando hace falta una comida rápida pero que también sea abundante, una ensalada de pollo y pasta es una alternativa que combina proteínas, carbohidratos y vegetales en un solo plato.

Además, permite aprovechar ingredientes que ya tenemos en casa y admite distintas combinaciones según el gusto de cada persona.

Ingredientes

250 gramos de pasta corta

1 pechuga de pollo

1 tomate

½ morrón

½ cebolla morada

½ taza de choclo

½ taza de queso en cubos

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de yogur natural

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta, a gusto

Perejil fresco, opcional

Cómo preparar la ensalada de pollo y pasta

1. Cocinar la pasta

Hervir la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Una vez lista, escurrirla y pasarla por agua fría para detener la cocción. Reservar.

2. Preparar el pollo

Cocinar la pechuga a la plancha, al horno o hervida hasta que esté completamente cocida. Dejarla enfriar y cortarla en cubos o desmenuzarla.

3. Cortar los vegetales

Lavar y cortar el tomate y el morrón en pequeños trozos. Cortar la cebolla morada en tiras finas.

4. Preparar el aderezo

Mezclar la mayonesa con el yogur natural y el jugo de limón. Condimentar con sal y pimienta.

5. Integrar todo

En un recipiente grande colocar la pasta fría, el pollo, los vegetales, el choclo y el queso. Agregar el aderezo y mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

Llevar a la heladera durante unos minutos antes de servir para que quede bien fresca.

Un truco para que quede más sabrosa

Para evitar que la pasta quede seca, conviene no excederse con la cocción y dejarla enfriar antes de incorporar el aderezo. También se puede sumar un chorrito de aceite de oliva, aceitunas, huevo duro, rúcula o palta.

La preparación puede conservarse en la heladera y convertirse en una opción práctica para dejar lista con anticipación.