Ensalada de pollo y pasta: una receta fácil, fresca y rendidora
Una opción completa para resolver el almuerzo o la cena con pocos ingredientes. Se prepara en minutos y puede servirse fría, por lo que también es ideal para llevar al trabajo.
Cuando hace falta una comida rápida pero que también sea abundante, una ensalada de pollo y pasta es una alternativa que combina proteínas, carbohidratos y vegetales en un solo plato.
Además, permite aprovechar ingredientes que ya tenemos en casa y admite distintas combinaciones según el gusto de cada persona.
Ingredientes
- 250 gramos de pasta corta
- 1 pechuga de pollo
- 1 tomate
- ½ morrón
- ½ cebolla morada
- ½ taza de choclo
- ½ taza de queso en cubos
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de yogur natural
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta, a gusto
- Perejil fresco, opcional
Cómo preparar la ensalada de pollo y pasta
1. Cocinar la pasta
Hervir la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Una vez lista, escurrirla y pasarla por agua fría para detener la cocción. Reservar.
2. Preparar el pollo
Cocinar la pechuga a la plancha, al horno o hervida hasta que esté completamente cocida. Dejarla enfriar y cortarla en cubos o desmenuzarla.
3. Cortar los vegetales
Lavar y cortar el tomate y el morrón en pequeños trozos. Cortar la cebolla morada en tiras finas.
4. Preparar el aderezo
Mezclar la mayonesa con el yogur natural y el jugo de limón. Condimentar con sal y pimienta.
5. Integrar todo
En un recipiente grande colocar la pasta fría, el pollo, los vegetales, el choclo y el queso. Agregar el aderezo y mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
Llevar a la heladera durante unos minutos antes de servir para que quede bien fresca.
Un truco para que quede más sabrosa
Para evitar que la pasta quede seca, conviene no excederse con la cocción y dejarla enfriar antes de incorporar el aderezo. También se puede sumar un chorrito de aceite de oliva, aceitunas, huevo duro, rúcula o palta.
La preparación puede conservarse en la heladera y convertirse en una opción práctica para dejar lista con anticipación.
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