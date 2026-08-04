Después de años sin actividad, reactivan la exploración a gran escala de un prometedor proyecto de oro en San Juan

La minera australiana Challenger Gold comenzó un programa de perforaciones exploratorias en el proyecto de oro Hualilán, en San Juan. De esta manera, las actividades de sondeo a gran escala en la zona regresaron después de más de tres años.

El programa inicial comprende un mínimo de 35.000 metros de perforación con cuatro máquinas perforadoras. Según indicó la firma, los dos primeros equipos ya llegaron al terreno y se encuentran operativos. Del tramo mencionado, 5.000 metros estarán dedicados exclusivamente a estudios geotécnicos para respaldar el desarrollo acelerado del proyecto de lixiviación en pilas.

El resto de la iniciativa se centrará en perforaciones de exploración específicas para evaluar las extensiones de la mineralización conocida en profundidad y a lo largo del rumbo, junto con perforaciones de conversión de recursos minerales dentro del diseño actual del tajo abierto.

Esta nueva campaña de perforación responde a los resultados obtenidos en 2023, los cuales confirmaron que la mineralización del yacimiento sigue abierta, destacando el potencial de exploración que aún existe en todo el proyecto.

Por este motivo, el programa actual se diseñó para evaluar sistemáticamente estas extensiones, al tiempo que la empresa mejora su comprensión sobre la escala, la geometría y la continuidad del sistema mineralizado.

En paralelo, Challenger Gold inició una compilación e interpretación exhaustivas de los datos geofísicos existentes en la propiedad, con el fin de respaldar una estrategia de exploración a escala de distrito y generar nuevos objetivos de exploración en todo el proyecto Hualilán.

Para la ejecución de estas tareas se contrataron dos empresas proveedoras locales: Eco Minera S.A. y Perforaciones Iglesianas S.R.L. Las tareas serán desarrolladas por un total de 78 personas contratadas de manera directa por las firmas prestadoras, con una dotación de 39 trabajadores en el terreno por cada quincena.

Según indicó la minera, la viabilidad financiera de esta campaña se sustenta en una reciente recaudación de capital por 85 millones de dólares, la cual contó con un fuerte respaldo de los inversores.