Los Pumas no pudieron y cayeron 27-21 ante Australia en un final cerrado

Los Pumas perdieron por 27-21 ante Australia en Jujuy en el primero de los dos test matches que disputarán contra los Wallabies en la Argentina. El segundo será el próximo sábado en Mendoza. Australia se llevó un partido que durante buena parte de la tarde tuvo a Los Pumas buscando, atacando y teniendo la pelota, pero que terminó premiando al equipo que cometió menos errores y aprovechó mejor las oportunidades que tuvo.

Los Wallabies golpearon rápido y mostraron desde el comienzo una de sus mejores versiones: juego de manos, pases precisos, cruces y movimientos para quebrar la defensa argentina. A los 6 minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try después de una muy buena combinación de los backs australianos. Ryan Lonergan no pudo convertir y fue 5-0.

Cuatro minutos más tarde, Australia volvió a llegar al ingoal. Esta vez, después de un line y un maul, Carter Gordon aprovechó la ventaja para apoyar el segundo try. Lonergan acertó la conversión y los visitantes se pusieron 12-0.

Los Pumas reaccionaron con la pelota en su poder y una buena construcción ofensiva. Después de una gran acción colectiva, Gerónimo Prisciantelli encontró el espacio y apoyó su primer try con la camiseta argentina. Santiago Carreras convirtió y el equipo de Felipe Contepomi quedó 7-12.

Sin embargo, Australia volvió a aprovechar las concesiones argentinas. Los Pumas acumularon infracciones y, cuando todavía no habían encontrado estabilidad defensiva, Fraser McReight llegó al ingoal para marcar el tercer try australiano. Fue una acción discutida porque en la transmisión televisiva no quedó claro si había apoyado correctamente, pero el árbitro Ben O’Keeffe dio por válida la conquista.

Los Pumas tuvieron una nueva posibilidad cuando Australia quedó con un jugador menos por la tarjeta amarilla a Harry Potter, pero no lograron transformar esa superioridad en puntos.

Y finalmente apareció Joaquín Moro en una jugada individual. Después de un free kick y un nuevo penal, el octavo argentino volvió a intentar desde cerca y esta vez consiguió apoyar. Carreras convirtió y Argentina quedó a cinco: 14-19.

Pero las infracciones siguieron siendo un problema. Otro penal permitió que Lonergan sumara tres puntos y Australia se fue al descanso por 22-14.

El segundo tiempo mostró otra cara de Los Pumas. Argentina arrancó con una excelente jugada de Santiago Carreras y Gerónimo Prisciantelli, que terminó cerca del ingoal australiano. El line, si bien ajeno, era una oportunidad enorme, pero una infracción de Mendy al salir antes de tiempo le dio otro penal a los australianos.

Luego, Boris Wenger apoyó con potencia y, con la conversión de Carreras, Los Pumas quedaron a apenas un punto: 21-22.

Sin embargo, Australia volvió a encontrar espacios. Con una acción de pases rápidos y precisos, similar a la que había utilizado para marcar su primer try, los Wallabies movieron la pelota hasta que Michael Hooper apareció para apoyar. Lonergan no convirtió, pero Australia volvió a tomar distancia: 27-21.

El tramo final fue abierto y desordenado. Los Wallabies tuvieron chances para liquidarlo, pero cometieron errores que mantuvieron con vida a Los Pumas. Argentina también tuvo sus oportunidades para empatar e incluso ganar, pero volvió a cometer errores.

Australia estuvo cerca de anotar un nuevo try, pero el último pase se cayó y Argentina recuperó la pelota. Sin embargo, después la perdió Pablo Matera y llegó el final del juego.