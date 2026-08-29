Ale Zeballos, argentina trabajando en Australia: ahorró 20.000 dólares australianos en dos meses

Ale Zeballos se fue de Argentina en busca de nuevas oportunidades y encontró una posibilidad laboral en el sector minero de Australia. A través de sus redes sociales, comparte su experiencia, explica cómo acceder a un permiso de trabajo y cuenta cuánto dinero puede llegar a ganar.

La joven trabaja en el área de limpieza dentro del rubro minero, uno de los sectores que ofrece diferentes puestos de entrada para trabajadores extranjeros. Según explicó en sus publicaciones, es posible alcanzar ingresos de alrededor de 20.000 dólares australianos en dos meses, aunque aclaró que el monto depende de distintos factores.

“Trabajando en las minas de Australia podés llegar a ganar ese dinero y no tenés que esperar una temporada específica”, explicó Ale. En ese sentido, señaló que las operaciones mineras funcionan durante todo el año: las 24 horas del día, los 365 días.

Por este motivo, aseguró que constantemente aparecen nuevas oportunidades laborales, especialmente en áreas como cleaning, utility, kitchen hand y housekeeping.

De qué depende cuánto se puede ganar

Ale remarcó que no todas las personas que trabajan en una mina australiana perciben el mismo salario. Los ingresos dependen principalmente del puesto, el roster —sistema de turnos y días de trabajo—, la cantidad de horas trabajadas y el tipo de contrato.

Los denominados rosters son habituales en la industria minera australiana y pueden implicar períodos intensivos de trabajo seguidos de varios días de descanso.

Qué se necesita para comenzar a trabajar en Australia

De acuerdo con la experiencia que compartió Ale, para algunos puestos de entrada vinculados a las minas se puede comenzar con requisitos relativamente básicos.

Entre ellos mencionó la White Card, una certificación relacionada con la seguridad y la capacitación para trabajar en determinados entornos laborales, y la licencia de conducir australiana.

Sin embargo, aclaró que contar con la licencia australiana no es necesariamente un requisito obligatorio para todos los puestos. Para Ale, se trata principalmente de un recurso que puede facilitar considerablemente el proceso de búsqueda y acceso a determinadas oportunidades laborales.

Dónde buscar trabajo en las minas australianas

Una de las alternativas es buscar directamente en las páginas de empresas que prestan servicios para la industria minera. Ale mencionó compañías como Sodexo, ISS, Compass y Hays, entre otras.

La argentina contó que ella comenzó su experiencia laboral a través de Minds Cleaning, una empresa vinculada al sector de limpieza.

Para quienes llegan a Australia con el objetivo de trabajar y ahorrar, este tipo de empleos puede convertirse en una puerta de entrada a la industria minera, particularmente en puestos de servicios y soporte.