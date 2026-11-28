Con la llegada de diciembre, la estrella federal comienza a ganar protagonismo en los viveros y hogares argentinos. Su característica combinación de rojo intenso y verde la convierte en una de las grandes protagonistas de la decoración navideña.

Originaria de México y conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, esta especie tiene una particularidad: lo que habitualmente se confunde con sus flores son, en realidad, hojas modificadas llamadas brácteas. Sus verdaderas flores son las pequeñas estructuras amarillas que aparecen en el centro.

Aunque muchas personas creen que se trata de una planta que solo dura durante las fiestas, puede sobrevivir durante varios años con los cuidados adecuados.

Los cinco cuidados para que la estrella federal conserve sus hojas rojas

Según los especialistas de la Real Sociedad de Horticultura británica y de la Universidad de Minnesota, estas son las principales recomendaciones:

Luz indirecta: colocarla cerca de una ventana luminosa, pero protegida de los rayos solares intensos.

colocarla cerca de una ventana luminosa, pero protegida de los rayos solares intensos. Riego moderado: hidratarla cuando la superficie de la tierra comience a secarse, sin permitir que se marchite.

hidratarla cuando la superficie de la tierra comience a secarse, sin permitir que se marchite. Buen drenaje: evitar que el agua se acumule en el plato o recipiente que contiene la maceta.

evitar que el agua se acumule en el plato o recipiente que contiene la maceta. Temperatura estable: mantenerla, en lo posible, en ambientes de entre 18 y 21 grados, lejos del calor extremo.

mantenerla, en lo posible, en ambientes de entre 18 y 21 grados, lejos del calor extremo. Protección del viento: evitar las corrientes de aire y la exposición directa al aire acondicionado.

Durante los días de calor intenso, especialmente en regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, es importante controlar diariamente la humedad del sustrato.

Dónde colocar la estrella federal durante el verano

El lugar ideal es un ambiente luminoso, ventilado y protegido del sol intenso del mediodía.

Si se utiliza como centro de mesa navideño, conviene mantenerla alejada de las velas encendidas y otras fuentes de calor.

También puede ubicarse en una galería semicubierta o en un patio con sombra, siempre que esté protegida del viento y de las temperaturas extremas.

Por qué la estrella federal pierde sus hojas rojas

El exceso de riego, las temperaturas elevadas y los cambios bruscos de ambiente pueden acelerar la caída de sus hojas.

Sin embargo, la pérdida de las brácteas rojas también forma parte de su ciclo natural y no necesariamente significa que la planta esté muriendo.

En Argentina, la floración natural suele producirse durante los meses de otoño e invierno. Los ejemplares que se comercializan en diciembre reciben tratamientos de iluminación controlada en los viveros para desarrollar su coloración antes de Navidad.

El secreto para que la estrella federal vuelva a ponerse roja

Para estimular nuevamente su coloración, los especialistas recomiendan controlar la exposición a la luz durante varias semanas.

La planta necesita alrededor de 14 horas consecutivas de oscuridad y 10 horas de luz cada día, hasta que sus brácteas comiencen a cambiar de color.

Con paciencia y los cuidados adecuados, la estrella federal puede dejar de ser una decoración exclusivamente navideña y convertirse en una planta que acompañe al hogar durante todo el año.