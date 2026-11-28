Después de realizar seis allanamientos, los efectivos de la división Antinarcóticos de la Comarca desbarataron un lugar de venta clandestina de estupefacientes. A partir del aporte de un dato en una vivienda del barrio Otaño en Plaza Huincul avanzaron la investigación y secuestraron droga, dos automóviles, un arma de fuego y municiones.

Los cuatro varones fueron imputados y quedaron a disposición de la justicia.

Se informó que como consecuencia del operativo que se concretó el viernes por la noche, secuestraron 2,100 kilos de clorhidrato de cocaína; casi 800 dosis de flores de cannabis sativa; dos balanzas digitales; un arma de fuego; seis municiones; y cinco teléfonos celulares.

Además, se encontró casi $900 mil y se secuestraron dos automóviles y una motocicleta. Los varones imputados a la causa judicial tienen 31, 34, 41 y 29 años de edad. Fueron seis allanamientos los que se realizaron.

Dos meses de investigación

Desde la Policía se informó que a partir de la denuncia recibida sobre la presunta venta de estupefacientes en una casa del barrio Otaño, en Plaza Huincul, el 28 de septiembre la división Antinarcóticos empezó al investigación.

Una vez que se estableció el lugar que se estima funcionó como boca de expendio, se empezó a vincular a otros domicilios que servían como lugares de acopio, fraccionamiento y o ocultamiento.

Toda la tarea previa de investigación, fue elevada a la fiscalía de microtráfico que autorizó la concreción de los allanamientos.

A partir de la autorización se convocó al personal de otras divisiones de antinarcóticos como Neuquén, Zapala, Chos Malal, San Martín y Añelo, que colaboraron con las diligencias ordenadas por la justicia.