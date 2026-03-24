Flor de San Juan: la trepadora que resiste el frío, florece en invierno y atrae colibríes

La Flor de San Juan es una de esas especies que sorprenden por su comportamiento: mientras muchas plantas entran en reposo, esta trepadora florece en pleno invierno y se convierte en un verdadero imán para los colibríes.

Elegida cada vez más para jardines y balcones, combina bajo mantenimiento, resistencia y un alto valor ornamental, ideal para quienes buscan sumar color en los meses más fríos.

Cómo es la Flor de San Juan y por qué se destaca

Conocida en el ámbito botánico como Pyrostegia venusta, esta planta trepadora es originaria de Sudamérica y se caracteriza por sus flores tubulares de color naranja intenso, que aparecen en racimos durante el invierno.

Su principal atractivo no es solo su estética: la forma de sus flores y su néctar la convierten en una de las favoritas de los colibríes, que la visitan con frecuencia.

Además, tiene un crecimiento vigoroso, por lo que es ideal para cubrir paredes, pérgolas, rejas o cercos, aportando un efecto visual impactante.

Dónde ubicarla para que crezca fuerte y florezca mejor

Para que la Flor de San Juan se desarrolle correctamente, es clave elegir bien su ubicación:

Necesita sol pleno o semisombra

Prefiere espacios exteriores y bien ventilados

Requiere una estructura para trepar, como rejillas o soportes

En balcones también puede cultivarse en macetas grandes, siempre que tenga espacio para expandirse.

Cuidados básicos de esta trepadora resistente

Una de las ventajas de esta planta es que no exige demasiados cuidados, aunque hay algunas claves para mantenerla saludable:

Riego

Debe ser moderado. En invierno necesita menos agua, evitando siempre el encharcamiento.

Suelo

Se adapta a distintos tipos de suelo, pero crece mejor en aquellos con buen drenaje.

Poda

Se recomienda podarla después de la floración para controlar su crecimiento y estimular nuevos brotes.

Temperatura

Tolera bien el frío moderado, lo que explica su capacidad de florecer en invierno.

Por qué atrae colibríes y suma vida al jardín

Las flores tubulares de la Flor de San Juan contienen néctar abundante, lo que la convierte en una fuente de alimento ideal para colibríes.

Incorporarla al jardín no solo aporta color, sino que también favorece la biodiversidad, atrayendo aves y polinizadores.

Una aliada para darle color al invierno

Mientras muchas especies pierden protagonismo en los meses fríos, la Flor de San Juan ofrece una alternativa única: un jardín vibrante en invierno, lleno de vida y movimiento.

Fácil de cuidar, vistosa y funcional, esta trepadora se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan naturaleza, color y armonía en casa durante todo el año.