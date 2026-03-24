Lavanda en casa: cómo cuidarla, dónde ubicarla y por qué es una de las plantas más elegidas

La lavanda es una de las plantas aromáticas más populares por su fragancia, resistencia y múltiples beneficios. Además de decorar, ayuda a perfumar los ambientes, ahuyentar insectos y generar una sensación de calma en el hogar.

Fácil de mantener y muy versátil, puede cultivarse tanto en jardín como en macetas, siempre que se respeten algunos cuidados básicos.

Dónde poner la lavanda para que crezca bien

Uno de los factores clave para el buen desarrollo de la lavanda es su ubicación. Esta planta necesita:

Mucha luz solar directa (al menos 5 o 6 horas por día)

(al menos 5 o 6 horas por día) Ambientes ventilados y secos

Espacios abiertos, como balcones, patios o jardines

En interiores, puede colocarse cerca de una ventana con buena entrada de luz, aunque siempre se recomienda evitar lugares húmedos como baños o cocinas.

Cómo cuidar la planta de lavanda en casa

La lavanda es resistente, pero requiere ciertos cuidados para mantenerse saludable:

Riego moderado

No necesita mucha agua. Lo ideal es regarla solo cuando la tierra esté seca, evitando el exceso de humedad, que puede dañar sus raíces.

Buen drenaje

Es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje. También se recomienda usar un sustrato liviano, con arena o perlita, para evitar que el agua se acumule.

Poda regular

Podar la lavanda ayuda a estimular su crecimiento y mantener su forma. Se recomienda hacerlo después de la floración, retirando las flores secas.

Temperatura

Se adapta bien a climas templados y cálidos, pero también resiste el frío si no es extremo.

Para qué sirve la lavanda en el hogar

Además de su valor ornamental, la lavanda tiene múltiples usos:

Perfuma ambientes de forma natural

Ayuda a relajar y reducir el estrés

Funciona como repelente de insectos

Se puede usar en bolsitas para aromatizar placares y cajones

Lavanda en el placard: un truco simple y efectivo

Colocar una rama o bolsita de lavanda dentro del placard es una práctica cada vez más común. Esto permite:

Mantener la ropa con aroma fresco

Evitar olores a humedad

Ahuyentar polillas y otros insectos

Es una alternativa natural a los productos químicos y muy fácil de implementar.

Un toque natural para el bienestar diario

La lavanda no solo embellece los espacios, sino que también aporta bienestar físico y emocional. Su aroma está asociado a la relajación, por lo que es ideal para crear ambientes tranquilos en el hogar.

Con pocos cuidados y una buena ubicación, esta planta se convierte en una aliada perfecta para quienes buscan naturaleza, aroma y equilibrio en su vida cotidiana.