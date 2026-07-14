Cómo Antonela Roccuzzo apoya a Messi: la cábala que une a la Selección Argentina

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se vive con una intensidad única, donde cada detalle técnico y simbólico es analizado minuciosamente por los fanáticos. En este escenario, la figura de Antonela Roccuzzo vuelve a posicionarse en el centro de las tendencias digitales debido a las sutiles pero firmes decisiones que toma a la hora de alentar a su esposo, Lionel Messi, desde la tribuna.

Lejos de tratarse de una simple elección estética, los movimientos de Antonela Roccuzzo son interpretados por la opinión pública como verdaderos rituales de apoyo. Esta dimensión paralela del fútbol, cargada de mística e intuición, genera un fuerte sentido de identificación comunitaria entre los seguidores de la Selección Argentina, quienes replican y debaten la efectividad de estas costumbres en cada presentación del equipo.

La cábala de Antonela Roccuzzo para acompañar a Lionel Messi, que nació en Qatar 2022

Para comprender el impacto de la actual cábala de Antonela Roccuzzo, es necesario repasar los antecedentes inmediatos del Mundial de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, tras la inesperada derrota en el debut ante Arabia Saudita, la empresaria y sus hijos decidieron reemplazar la tradicional camiseta celeste y blanca por el modelo alternativo de color violeta, sosteniendo esa elección de manera ininterrumpida hasta la histórica consagración.

Selección Argentina: ¿Cómo sostiene su cábala Antonela Roccuzzo para alentar a Lionel Messi?

Sin embargo, en el transcurso de este Mundial 2026, la estrategia familiar experimentó un giro notable: en lugar de forzar la repetición exacta de aquella fórmula ganadora, el núcleo familiar decidió apostar firmemente por vestir la camiseta titular celeste y blanca.

Esta sutil variación marca una pauta clara sobre cómo la intuición y la renovación también forman parte de las cábalas, una costumbre en el deporte moderno.