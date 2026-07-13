El estilo único de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026: combinación de casual y alta joyería

El paso de la Selección Argentina en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones, tanto dentro como fuera de la cancha: durante el encuentro donde la «Scaloneta» venció a Suiza por 3 a 1, la atención se posó sobre la platea. Antonela Roccuzzo, acompañada por sus hijos, volvió a presentarse en el estadio manteniendo la coherencia de sus elecciones estilísticas para las citas mundialistas.

En esta ocasión, la creadora de tendencias e influencer Antonela Roccuzzo demostró cómo aplicar los principios del contraste visual al estructurar una propuesta de indumentaria casual y urbana, cuya sobriedad de base fue sutilmente modificada a través de la incorporación estratégica de piezas de alta gama.

Camiseta cropped y jeans cargo: la base urbana de Antonela Roccuzzo para alentar a la Selección Argentina

La estructura principal del atuendo de Antonela Roccuzzo se centró en la comodidad indispensable, para una jornada deportiva de alta intensidad. Respetando su habitual preferencia por la indumentaria oficial, vistió la camiseta alternativa de la Selección Argentina en color azul, adaptada en un formato cropped (corto) que ya forma parte de su identidad visual en los estadios.

Antonela Roccuzzo mostró su look en redes sociales, tras el partido de la Selección Argentina contra Suiza.-

Para la parte inferior, la rosarina optó por unos jeans cargo de denim azul, un modelo de inspiración utilitaria caracterizado por sus bolsillos laterales que se mantiene firme en las corrientes del streetwear contemporáneo, aportando un aire relajado y funcional al conjunto.

Antonela Roccuzzo mostró su look en redes sociales, tras el partido de la Selección Argentina contra Suiza.-

El toque de distinción: los aros Tiffany & Co. que elevaron el estilismo de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026

El factor disruptivo que modificó por completo el carácter del outfit fue la elección de los accesorios, documentados en los registros fotográficos compartidos desde el estadio. Antonela Roccuzzo completó su look con unos espectaculares aros Tiffany & Co. pertenecientes a la célebre colección HardWear de la firma neoyorquina.

Antonela Roccuzzo mostró su look en redes sociales, tras el partido de la Selección Argentina contra Suiza.-

Esta línea de diseño se inspira en un histórico brazalete de 1962, preservado en los archivos oficiales de la maison. Las piezas utilizadas están confeccionadas en oro blanco de 18 quilates, presentan eslabones de estética industrial de gran tamaño y se encuentran completamente engastadas con diamantes pavé colocados de forma artesanal, logrando un equilibrio milimétrico entre la crudeza urbana y el refinamiento de la alta joyería.