María Sol Messi apoyó a Lionel Messi en Estados Unidos: la foto junto a Antonela Roccuzzo en el triunfo contra Egipto

La Selección argentina se juega la vida en las llaves eliminatorias del Mundial 2026, y el triunfo ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta dejó mucha tela para cortar, no solo adentro de la cancha. En las tribunas, la atención de las cámaras y los hinchas se la llevó un palco blindado por el círculo más íntimo de Lionel Messi.

Ante las miradas de miles de fanáticos, María Sol Messi y Antonela Roccuzzo se mostraron juntas sosteniendo el aguante, un reflejo de cómo la familia debió reorganizarse de urgencia ante un complejo panorama de salud en el país.

La presencia de María Sol Messi, la hermana del astro argentino que suele cultivar un perfil sumamente bajo, encendió las búsquedas en las redes sociales. Su viaje de último momento a los Estados Unidos para unirse a Antonela Roccuzzo y a los pequeños Thiago, Mateo y Ciro marcó una excepción en el clan, que debió dividirse por completo debido a la situación de Jorge Messi.

Internación y alivio: el detrás de escena de la salud de Jorge Messi

Mientras la pelota rueda en Norteamérica, la atención de la familia está dividida con lo que sucede en Santa Fe. El búnker familiar histórico sufrió bajas obligadas desde el inicio de la Copa del Mundo:

Acompañamiento en Santa Fe: el padre del «10», Jorge Messi , se encuentra atravesando un delicado cuadro de salud que derivó en su internación en Argentina. Por este motivo, la mamá de Leo, Celia Cuccittini , y sus otros hermanos decidieron quedarse en el país para monitorear su evolución de cerca.

el padre del «10», , se encuentra atravesando un delicado cuadro de salud que derivó en su internación en Argentina. Por este motivo, la mamá de Leo, , y sus otros hermanos decidieron quedarse en el país para monitorear su evolución de cerca. La buena noticia antes de Austria: a pesar de la distancia, la Scaloneta recibió un fuerte envión anímico jornadas atrás cuando, en la previa del cruce ante Austria, el propio capitán fue notificado de que su padre mostraba una evolución favorable, trayendo tranquilidad al entorno de la Selección.

El aguante de la camiseta alternativa y el pase a cuartos

Lookeada con la camiseta alternativa de la Selección, María Sol Messi se acopló al ritmo de los cánticos de la hinchada y se convirtió, junto a Antonela, en el soporte directo del capitán en Atlanta. La imagen de ambas en las gradas del imponente estadio de los Falcons de la NFL ratifica que, a pesar de los contratiempos médicos en Rosario, el soporte emocional del jugador más determinante del planeta sigue firme en las instancias más calientes y definitorias del torneo.