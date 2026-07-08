El hobby oculto que Antonela Roccuzzo reveló al abrir su cuenta de TikTok.

En medio de la alta exposición mediática que rodea a su entorno familiar durante la disputa de la Copa del Mundo, Antonela Roccuzzo pateó el tablero digital y reconfiguró su presencia en los entornos virtuales, aprovechando las oportunidades de TikTok.

Caracterizada históricamente por mantener un perfil sumamente reservado y concentrar sus interacciones en Instagram —donde acumula una audiencia que supera los 40 millones de usuarios—, Antonela Roccuzzo formalizó la apertura de su primera cuenta oficial en la plataforma de videos cortos TikTok.

La determinación causó un verdadero furor; sin embargo, lo que verdaderamente capturó la atención fue el enfoque de su debut: lejos de los contenidos tradicionales de moda o registros de viajes, la empresaria eligió visibilizar una faceta íntima e inédita al mostrar los detalles de su biblioteca privada y sus hábitos de lectura.

El video de Antonela Roccuzzo en TikTok y su ingreso a la comunidad #BookTok

Acompañada por la elocuente frase «Empezamos por los libros», Antonela Roccuzzo se acopló de manera orgánica a #BookTok, la masiva comunidad global de lectores que intercambia reseñas y recomendaciones literarias dentro de la interfaz.

El metraje recorre de forma dinámica el mobiliario de su residencia y expone las portadas de las obras que moldearon sus últimos meses de consumo cultural, confirmando sospechas que sus fanáticos de archivo venían rastreando a través de sutiles pistas en sus historias efímeras del pasado.

¿Qué lee Antonela Roccuzzo? El secreto que reveló la cuenta de TikTok

La selección exhibida en el canal de TikTok de la esposa de Lionel Messi expone un abanico de preferencias sumamente amplio, con un marcado interés por la literatura de fantasía épica, los relatos románticos de época y los best-sellers de suspenso contemporáneos.

En el paneo de su biblioteca privada se lograron identificar piezas de fuerte impacto comercial internacional, tales como la saga de dragones Alas de sangre de la escritora Rebecca Yarros, múltiples volúmenes de la colección histórica de Harry Potter firmada por J.K. Rowling, y títulos pertenecientes a la popular autora Sarah J. Maas.

El catálogo personal de la rosarina también reserva un lugar de privilegio para las plumas de la narrativa romántica nacional e internacional, destacándose ejemplares de la cordobesa Florencia Bonelli, Camucha Escobar y la icónica novelista estadounidense Danielle Steel.