Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham: cómo fue su último encuentro y por qué volvió a dar que hablar

La amistad entre Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham volvió a quedar en evidencia en las últimas horas. La esposa de Lionel Messi fue una de las invitadas destacadas a la inauguración de la nueva boutique de la diseñadora británica en Miami, un evento que reunió a celebridades, empresarios e influencers del mundo de la moda.

La presencia de la rosarina no pasó inadvertida. Además de ocupar un lugar privilegiado entre los invitados, lució un vestido de la nueva colección de Victoria Beckham, reforzando el vínculo que ambas construyeron desde la llegada de la familia Messi a Estados Unidos.

Una amistad que nació en Miami

La relación entre Antonela y Victoria comenzó a fortalecerse en 2023, cuando Lionel Messi desembarcó en Inter Miami, club del que David Beckham es copropietario.

Desde entonces, ambas compartieron distintos eventos sociales y desfiles de moda en la ciudad. Incluso, en varias oportunidades intercambiaron mensajes públicos de afecto a través de las redes sociales y se mostraron juntas junto a otras referentes del ambiente fashion de Miami.

Uno de los gestos que más llamó la atención ocurrió en febrero de este año, cuando Victoria saludó públicamente a Antonela por su cumpleaños con un cariñoso mensaje, una muestra de la cercanía que mantienen más allá de los compromisos deportivos de sus familias.

El elegante evento que reunió a las dos familias

El último encuentro tuvo lugar durante la apertura de la nueva boutique de Victoria Beckham en el exclusivo centro comercial Bal Harbour Shops, uno de los principales polos de lujo de Miami.

Antonela fue considerada una de las invitadas de honor y posó junto a la ex Spice Girl en distintas imágenes del evento. La empresaria argentina eligió un diseño de la colección de la anfitriona, mientras que Victoria compartió con sus invitados una velada exclusiva para celebrar la expansión de su marca.

Moda, negocios y una relación cada vez más cercana

La buena relación entre las familias Messi y Beckham trascendió el ámbito futbolístico. Mientras David continúa impulsando el crecimiento de Inter Miami, Victoria y Antonela consolidaron un vínculo basado en intereses comunes, especialmente vinculados con la moda y los eventos sociales.

Con cada nueva aparición pública, ambas vuelven a captar la atención por sus looks y por una amistad que se afianzó en Estados Unidos y que hoy se refleja tanto en encuentros privados como en las actividades de sus respectivas marcas.