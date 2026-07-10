El exclusivo reloj de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026: lujo y sofisticación en cada detalle

Tras el ajustado triunfo del combinado de Lionel Scaloni, por 3 a 2 frente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, las miradas se posaron sobre las plateas preferenciales. A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió el festejo familiar junto a sus hijos y un accesorio de alta gama capturó de inmediato la atención de los especialistas: un sofisticado reloj de pulsera.

El modelo que eligió Antonela Roccuzzo pertenece al catálogo exclusivo de la manufactura de lujo suiza Audemars Piguet, una pieza engastada con diamantes y metales preciosos que se posiciona como una de las insignias de la temporada y cuyo valor de mercado asciende a cifras millonarias.

Oro rosa, diamantes y tonalidades azul claro: la ficha técnica del reloj de Antonela Roccuzzo

El accesorio coincide con el Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph de 37 milímetros, una de las joyas que la firma Audemars Piguet incorporó a su colección de verano actual. De acuerdo con las especificaciones técnicas provistas por el portal oficial de la casa suiza, la pieza fue diseñada de manera ergonómica para muñecas pequeñas y posee una caja construida en oro rosa de 18 quilates, complementada por un bisel octogonal adornado con los característicos ocho tornillos expuestos de la colección.

El gran atractivo estético del cronógrafo radica en su combinación cromática, ideal para acompañar el folklore albiceleste: cuenta con una esfera texturada en color light blue con tres subesferas internas y una correa intercambiable de caucho celeste de alta resistencia.

El exclusivo reloj que Antonela Roccuzzo lució en el último partido de la Selección Argentina.–

En su corazón mecánico, el reloj aloja el Calibre 6401, el movimiento cronógrafo integrado de carga automática más moderno desarrollado por los maestros relojeros de la compañía, garantizando una precisión milimétrica que fusiona el rendimiento deportivo con la joyería de vanguardia.

El reloj de Antonela Roccuzzo: millonario valor de mercado de Audemars Piguet y las restricciones para conseguirlo

En la plataforma institucional de Audemars Piguet, el modelo se encuentra listado a un valor de 54.100 francos suizos. Al realizar la conversión financiera a la moneda local, la ostentosa joya que lució Antonela Roccuzzo alcanza un valor de mercado cercano a los 100 millones de pesos argentinos, consolidándose como un objeto suntuario de acceso sumamente restringido.

Más allá de su costo prohibitivo para el público general, los protocolos comerciales de la firma impiden que el reloj pueda adquirirse mediante transacciones en línea convencionales. El proceso para acceder a esta variante requiere que el comprador inicie una solicitud formal, completando un formulario digital en el sitio web de la marca.

Posteriormente, representantes oficiales evalúan el perfil y coordinan una cita telefónica o por correo electrónico para habilitar el ingreso a una de sus exclusivas boutiques o AP House presenciales.