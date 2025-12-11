La miniserie de 6 capítulos que es furor en Netflix, se acaba de estrenar y es tendencia en Argentina 

La serie El cuco de cristal llegó a Netflix y rápidamente se metió entre lo más visto, especialmente por su trama oscura y el clima de tensión que sostiene de principio a fin. La historia combina drama, suspenso y una mirada crítica a la obsesión por el éxito.

Dura 6 episodios, se acaba de estrenar y es de los mayores éxitos en 2025

La serie atrapó al público porque propone un misterio que crece capítulo a capítulo y expone el lado más siniestro del mundo corporativo. La protagonista, una joven que recibe una oportunidad laboral inesperada, empieza a descubrir que nada es lo que parece dentro de una empresa que oculta secretos perturbadores.

En El cuco de cristal, la tensión se apoya en la construcción psicológica de sus personajes. Cada episodio suma piezas nuevas que obligan al espectador a preguntarse quién dice la verdad y quién manipula a quién. La producción, basada en una novela de Javier Castillo, logra una puesta sencilla, pero efectiva, con un ritmo que no afloja.

Sinopsis de El cuco de cristal, la miniserie más vista de Netflix

Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad.

Reparto de El cuco de cristal, la miniserie que es furor

Catalina Sopelana como Clara Merlo Corzán

Álex García como Miguel Ferrer López

Itziar Ituño como Marta Ruiz

Iván Massagué como Rafael «Rafa» Durán

Tomás del Estal como Gabriel Durán