“Respira”: La minisierie española de Netflix que tiene 8 episodios y es furor por lo dramática

Netflix volvió a sumar un título que es furor entre los suscriptores: Respira, una miniserie de drama de solo ocho capítulos que se puede ver en una sola jornada. Conocé los detalles.

La serie “Respira” es un drama médico español creado por Carlos Montero (famoso por “Élite”), que se ambienta en el ficticio hospital público “Hospital Joaquín Sorolla” en Valencia. En esta ficción, un equipo de médicos jóvenes y veteranos debe lidiar con la saturación del sistema de salud, tensiones institucionales, dilemas éticos y también relaciones personales al límite.

Aunque suele llamarse “miniserie”, lo cierto es que ya cuenta con dos temporadas en la plataforma Netflix, sumando en total 16 episodios.

Sinopsis de Respira, la miniserie de drama que revoluiona Netflix

Con la privatización del hospital llega un nuevo supervisor, y el personal enfrenta más presión que nunca. Mientras tanto, Patricia y Jésica se debaten entre la vida y la muerte.

Trailer de Respira, la miniserie de 8 episodios de Netflix