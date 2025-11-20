La miniserie que es furor en Netflix ideal para mirar el fin de semana: reúne drama y crimen en 8 episodios 

Netflix volvió a sumar un título que es furor entre los suscriptores: Los dueños del juego, una miniserie de drama y crimen de solo ocho capítulos que se puede ver en una sola jornada. Conocé los detalles.

La minisierie drama y crimen de 8 episodios para maratonear el fin de semana

La reciente serie de Netflix volvió a poner bajo la lupa cómo funciona la maquinaria financiera global y quiénes la manejan desde las sombras. La propuesta mezcla testimonios, archivos y relatos ágiles que la transforman en una experiencia intensa para el espectador. La serie se centra en los personajes clave que moldearon el capitalismo moderno y explica cómo sus decisiones impactaron en la vida cotidiana de millones.

Su narrativa apuesta por un enfoque claro y accesible, ideal para quienes no están familiarizados con el mundo económico. A lo largo de cada episodio, el documental construye una mirada profunda sobre los protagonistas del sistema y los momentos que definieron el rumbo del mercado global. La producción destaca por su solidez informativa y su rigurosidad, apoyándose en fuentes confiables y especialistas internacionales.

Sinopsis de Los dueños del juego, la miniserie furor en Netflix

Profeta aspira a escalar posiciones en el mundo de las apuestas de Río…, sin saber del peligroso juego de traición, lujuria y sangre que le espera.

El trailer de Los dueños del juego, la miniserie que la rompe en Netflix