La receta de guiso de lentejas que todos buscan cuando llegan los primeros fríos

Con la llegada de los días más fríos, pocos platos resultan tan reconfortantes como un buen guiso de lentejas. Se trata de una de las recetas más tradicionales del invierno argentino: rendidora, económica, nutritiva y perfecta para compartir en familia.

Además de su sabor inconfundible, las lentejas aportan proteínas vegetales, hierro, fibra y minerales esenciales, mientras que la combinación con verduras y carnes convierte a este clásico en una comida completa para combatir las bajas temperaturas.

Los ingredientes para preparar un guiso de lentejas tradicional

Para unas 6 porciones, se necesitan:

500 gramos de lentejas secas

200 gramos de panceta ahumada

250 gramos de chorizo colorado

300 gramos de carne vacuna para guiso (roast beef, paleta o aguja)

2 cebollas medianas

1 morrón rojo

2 zanahorias

2 papas medianas

2 dientes de ajo

1 lata de tomate triturado (400 gramos)

2 cucharadas de extracto de tomate

2 litros de caldo de verduras o carne

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ají molido

Sal y pimienta a gusto

3 cucharadas de aceite

Paso 1: cómo preparar las lentejas

La noche anterior, colocar las lentejas en abundante agua y dejarlas en remojo durante al menos 8 horas .

. Antes de comenzar la cocción, escurrirlas y enjuagarlas bien.

Paso 2: preparar las verduras y las carnes

Cortar la cebolla, el morrón y el ajo en cubos pequeños.

Pelar y cortar las zanahorias y las papas en cubos medianos.

Trozar la carne vacuna en cubos de aproximadamente tres centímetros y cortar la panceta y el chorizo colorado en rodajas.

Paso 3: dorar los ingredientes para potenciar el sabor

En una olla grande, calentar el aceite y cocinar la panceta hasta que libere parte de su grasa.

Incorporar el chorizo colorado y dorarlo ligeramente.

Luego agregar la carne vacuna y sellarla por todos sus lados para conservar sus jugos.

Paso 4: preparar el sofrito

Añadir la cebolla, el morrón y el ajo.

Cocinar durante unos cinco minutos, hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

Sumar el pimentón dulce, el ají molido y el extracto de tomate. Mezclar bien para integrar todos los sabores.

Paso 5: incorporar las lentejas y el caldo

Agregar las lentejas escurridas junto con el tomate triturado y las hojas de laurel.

Cubrir con el caldo caliente y revolver suavemente.

Paso 6: cocinar a fuego lento

Llevar la preparación a hervor y luego bajar el fuego.

Cocinar durante aproximadamente una hora , revolviendo de vez en cuando.

, revolviendo de vez en cuando. A mitad de cocción incorporar las zanahorias y las papas.

Si el líquido se reduce demasiado, agregar más caldo o agua caliente.

Paso 7: el momento de servir

Cuando las lentejas estén tiernas y el guiso haya alcanzado una consistencia espesa y cremosa, retirar las hojas de laurel.

Rectificar con sal y pimienta a gusto y servir bien caliente.

El truco que recomiendan los cocineros para que quede más rico

Uno de los secretos mejor guardados del guiso de lentejas es prepararlo con anticipación.

Muchos cocineros aseguran que, al reposar durante varias horas o incluso hasta el día siguiente, los sabores se concentran e integran mejor, logrando un resultado mucho más sabroso.

Para acompañarlo, se puede sumar pan casero, queso rallado o perejil fresco picado, que aportan un toque extra de sabor.

Por qué el guiso de lentejas sigue siendo el rey del invierno

Más allá de las modas gastronómicas, el guiso de lentejas continúa siendo uno de los platos más elegidos durante el invierno. Su combinación de ingredientes simples, su gran poder nutritivo y su capacidad para rendir varias porciones lo convierten en una opción ideal para los días fríos.

Un clásico de la cocina argentina que nunca pasa de moda y que sigue conquistando mesas con cada cucharada.