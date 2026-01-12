La receta de postre más rápida y deliciosa: crema de queso con limón y galletas

Lista de Ingredientes queso crema: 300 gramos limón: 3 nata: 200 ml galletas tipo maría: 200 gramos manzana: 1 leche condensada: 300 gramos

Si buscas un postre que se haga rápido, sin complicaciones y con un sabor que sorprenda, esta receta es ideal. En solo 10 minutos de preparación, y un tiempo de refrigeración, se logra una combinación deliciosa de queso cremoso, limón refrescante, manzana jugosa y galletas crujientes. Perfecto para cualquier ocasión, desde una merienda improvisada hasta un cierre dulce después del almuerzo.

Paso a paso:

Primero, montar la nata bien fría.

Mezclar el queso, la leche condensada y el zumo de tres limones (o más, al gusto), e incorporar la nata montada.

En un molde desmontable, alternar capas de galletas y la mezcla hasta completar el molde.

Dejar en la nevera al menos 4 horas, aunque lo ideal es hacerlo de un día para otro.

Antes de servir, desmoldar y cubrir con rodajas de manzana.

El resultado es un postre cremoso y refrescante que combina la suavidad del queso, la acidez del limón y la textura crujiente de las galletas. Perfecto para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una merienda improvisada.

Imagen generada con IA.