La receta de postre más rápida y deliciosa: crema de queso con limón y galletas
Esta receta combina sabores cítricos y cremosos en un postre que solo requiere un par de pasos y un poco de refrigeración.
Lista de Ingredientes
queso crema: 300 gramos
limón: 3
nata: 200 ml
galletas tipo maría: 200 gramos
manzana: 1
leche condensada: 300 gramos
Si buscas un postre que se haga rápido, sin complicaciones y con un sabor que sorprenda, esta receta es ideal. En solo 10 minutos de preparación, y un tiempo de refrigeración, se logra una combinación deliciosa de queso cremoso, limón refrescante, manzana jugosa y galletas crujientes. Perfecto para cualquier ocasión, desde una merienda improvisada hasta un cierre dulce después del almuerzo.
Paso a paso:
- Primero, montar la nata bien fría.
- Mezclar el queso, la leche condensada y el zumo de tres limones (o más, al gusto), e incorporar la nata montada.
- En un molde desmontable, alternar capas de galletas y la mezcla hasta completar el molde.
- Dejar en la nevera al menos 4 horas, aunque lo ideal es hacerlo de un día para otro.
- Antes de servir, desmoldar y cubrir con rodajas de manzana.
El resultado es un postre cremoso y refrescante que combina la suavidad del queso, la acidez del limón y la textura crujiente de las galletas. Perfecto para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una merienda improvisada.
