La receta de postre más rápida y deliciosa: crema de queso con limón y galletas

Lista de Ingredientes

queso crema: 300 gramos

limón: 3

nata: 200 ml

galletas tipo maría: 200 gramos

manzana: 1

leche condensada: 300 gramos

Si buscas un postre que se haga rápido, sin complicaciones y con un sabor que sorprenda, esta receta es ideal. En solo 10 minutos de preparación, y un tiempo de refrigeración, se logra una combinación deliciosa de queso cremoso, limón refrescante, manzana jugosa y galletas crujientes. Perfecto para cualquier ocasión, desde una merienda improvisada hasta un cierre dulce después del almuerzo.

Paso a paso:

  • Primero, montar la nata bien fría.
  • Mezclar el queso, la leche condensada y el zumo de tres limones (o más, al gusto), e incorporar la nata montada.
  • En un molde desmontable, alternar capas de galletas y la mezcla hasta completar el molde.
  • Dejar en la nevera al menos 4 horas, aunque lo ideal es hacerlo de un día para otro.
  • Antes de servir, desmoldar y cubrir con rodajas de manzana.

El resultado es un postre cremoso y refrescante que combina la suavidad del queso, la acidez del limón y la textura crujiente de las galletas. Perfecto para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una merienda improvisada.

Imagen generada con IA.


Si buscas un postre que se haga rápido, sin complicaciones y con un sabor que sorprenda, esta receta es ideal. En solo 10 minutos de preparación, y un tiempo de refrigeración, se logra una combinación deliciosa de queso cremoso, limón refrescante, manzana jugosa y galletas crujientes. Perfecto para cualquier ocasión, desde una merienda improvisada hasta un cierre dulce después del almuerzo.

