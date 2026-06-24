La receta italiana de galletitas de manteca que conquista las redes: cinco sabores irresistibles para acompañar el mate

Con una sola masa base, esta preparación permite crear versiones de pistacho, naranja, limón, arándanos o cappuccino. Son fáciles de hacer, se conservan varios días y quedan perfectas para la merienda.

Las galletitas de manteca italianas, conocidas como biscotti da taglio, se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes disfrutan de la pastelería casera. Su gran ventaja es que parten de una única masa base y luego pueden personalizarse con distintos ingredientes para obtener sabores completamente diferentes.

La preparación combina una textura delicada, un sabor suave y la posibilidad de crear varias variedades en una sola tanda, ideal para acompañar el café, el té o el mate.

Los ingredientes para la masa base

Para preparar la masa principal se necesitan:

600 gramos de harina 0000

120 gramos de almidón de maíz

300 gramos de manteca fría

220 gramos de azúcar impalpable

80 gramos de yemas

110 gramos de huevos enteros

6 gramos de sal

Esencia o extracto de vainilla

Cinco opciones de sabor para personalizar las galletitas

Una vez lista la masa, se divide en porciones de aproximadamente 350 gramos y se incorporan los ingredientes elegidos.

Pistacho

20 gramos de pistachos picados

20 gramos de pasta de pistacho

Naranja y almendras

20 gramos de pasta de naranja (o ralladura de naranja)

(o ralladura de naranja) 20 gramos de almendras picadas

Limón y semillas de amapola

Ralladura de dos limones

12 gramos de semillas de amapola

Arándanos y chocolate blanco

20 gramos de arándanos secos

20 gramos de chocolate blanco picado

Cappuccino

6 gramos de café instantáneo

20 gramos de chocolate blanco picado

Paso a paso para prepararlas

Mezclar la harina, el almidón de maíz, el azúcar impalpable y la sal. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar hasta obtener una textura arenosa. Agregar las yemas, los huevos y la vainilla. Integrar hasta formar una masa homogénea sin amasar en exceso. Dividir la preparación en porciones de 350 gramos. Añadir los ingredientes elegidos para cada sabor. Formar cilindros o rollos alargados. Llevar a la heladera durante dos horas. Cortar las galletitas en rodajas del grosor deseado. Hornear a 170°C durante 14 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse.

El secreto para que queden perfectas

El descanso en frío es fundamental para que la masa conserve su forma durante la cocción y para lograr una textura delicada y uniforme. Además, utilizar la manteca bien fría ayuda a obtener unas galletitas más tiernas y con un sabor característico de la pastelería italiana tradicional.

El resultado son galletitas crocantes por fuera, suaves por dentro y con sabores intensos, ideales para preparar una caja surtida y disfrutar durante toda la semana.