Las mejores plantas aromáticas para cultivar en interiores: más allá del riego, las claves para que crezcan sanas

Tener aromáticas en casa es una tendencia en alza, pero no todo depende del agua. Luz, ubicación y cuidados simples hacen la diferencia para que crezcan fuertes y perfumen tus ambientes. Cuáles elegir y cómo mantenerlas.

Cultivar plantas aromáticas en interiores se convirtió en una de las formas más prácticas de sumar verde, sabor y bienestar al hogar. Sin embargo, muchos cometen el mismo error: creen que todo depende del riego, cuando en realidad hay otros factores igual de importantes.

Qué necesitan las aromáticas para crecer bien en interiores

Más allá del agua, estas plantas requieren un equilibrio entre:

Luz natural suficiente (clave para su desarrollo)

(clave para su desarrollo) Buena ventilación

Macetas con drenaje adecuado

Riego controlado, sin excesos

La mayoría de las aromáticas necesita al menos 4 a 6 horas de luz diaria, por lo que ubicarlas cerca de una ventana es fundamental.

Las mejores plantas aromáticas para tener dentro de casa

Algunas especies se adaptan mejor a los espacios interiores y son ideales para empezar:

Albahaca

Una de las más elegidas. Necesita mucha luz y riego regular, pero sin encharcar. Ideal para cocina.

Menta

Resistente y de crecimiento rápido. Tolera interiores, aunque prefiere ambientes frescos y ventilados.

Perejil

Fácil de mantener. Se adapta bien si recibe luz indirecta y riego moderado.

Ciboulette (cebollita de verdeo)

Ocupa poco espacio y crece bien en macetas pequeñas. Requiere buena iluminación.

Romero

Más exigente: necesita mucha luz y poco riego. Ideal para ubicar cerca de ventanas soleadas.

Orégano

Resistente y de bajo mantenimiento. Prefiere suelo seco y luz abundante.

El error más común: regar de más

Uno de los principales problemas en interiores es el exceso de agua. Las raíces pueden pudrirse si la tierra permanece constantemente húmeda.

La clave es simple:

no regar por rutina, sino según la necesidad de la planta.

Dónde ubicarlas para que crezcan mejor

La ubicación es determinante. Algunas recomendaciones:

Cerca de ventanas con luz natural

Evitar lugares oscuros o cerrados

No colocarlas junto a fuentes de calor directo

Permitir cierta circulación de aire

Moverlas unos centímetros puede mejorar notablemente su desarrollo.

Beneficios de tener aromáticas en casa

Además de su uso en la cocina, estas plantas:

Perfuman el ambiente

Mejoran la calidad del aire

Generan una sensación de bienestar

Permiten tener ingredientes frescos siempre a mano

Un cultivo simple que depende del equilibrio

Las plantas aromáticas no requieren grandes conocimientos, pero sí atención a los detalles. El secreto no está solo en el agua, sino en lograr un equilibrio entre luz, riego y ubicación.

Con estos cuidados básicos, es posible tener un pequeño jardín interior funcional, decorativo y lleno de vida durante todo el año.