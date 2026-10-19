Las tres plantas de interior que conviene revisar en primavera antes de que llegue el calor

La primavera es uno de los mejores momentos para prestarles atención a las plantas de interior. Después de los meses fríos, el aumento de las horas de luz y las temperaturas más templadas favorecen el crecimiento de muchas especies. Sin embargo, también es una etapa en la que ciertos errores de cuidado pueden afectar su desarrollo.

No se trata solamente de regar más. Revisar las raíces, controlar la humedad de la tierra y observar dónde reciben luz puede marcar la diferencia entre una planta saludable y otra que comienza a mostrar hojas amarillas o manchas.

Entre las especies más habituales en los hogares argentinos hay tres que merecen una revisión especial antes de que llegue el calor intenso: el potus, la monstera y la lengua de suegra.

1. Potus: por qué conviene revisar sus raíces y hojas en primavera

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes.

Durante la primavera suele producir hojas nuevas y extender sus tallos con mayor rapidez. Por eso, es un buen momento para comprobar si necesita más espacio.

Qué revisar en el potus:

Riego: tocar la tierra antes de agregar agua. Conviene regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos.

tocar la tierra antes de agregar agua. Conviene regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos. Luz: ubicarlo en un lugar luminoso, pero sin exposición prolongada al sol directo intenso.

ubicarlo en un lugar luminoso, pero sin exposición prolongada al sol directo intenso. Maceta: observar si las raíces salen por los agujeros de drenaje o si el sustrato se seca demasiado rápido.

observar si las raíces salen por los agujeros de drenaje o si el sustrato se seca demasiado rápido. Hojas: si aparecen amarillas y blandas, revisar si la tierra permanece constantemente húmeda.

Un error frecuente es aumentar el riego apenas comienza la primavera. Aunque la planta puede necesitar más agua durante su crecimiento, la frecuencia depende de la temperatura, la luz y el tamaño de la maceta.

Si el potus está demasiado apretado, puede trasladarse a un recipiente apenas más grande, siempre con buen drenaje.

2. Monstera: la planta que necesita luz y espacio para crecer

La monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán, se convirtió en una de las favoritas de la decoración por sus hojas grandes y recortadas.

Con el aumento de la luz primaveral puede comenzar a desarrollar nuevas hojas. Pero para que crezca de manera saludable necesita un ambiente adecuado.

Qué revisar en la monstera:

Iluminación: necesita abundante luz indirecta. Un ambiente demasiado oscuro puede limitar su crecimiento.

necesita abundante luz indirecta. Un ambiente demasiado oscuro puede limitar su crecimiento. Riego: dejar secar parcialmente la capa superior de la tierra antes de volver a regar.

dejar secar parcialmente la capa superior de la tierra antes de volver a regar. Drenaje: evitar que el agua quede acumulada en el plato de la maceta.

evitar que el agua quede acumulada en el plato de la maceta. Espacio: comprobar si necesita un tutor para sostener sus tallos o una maceta algo más grande.

Las manchas marrones no siempre indican falta de agua. También pueden aparecer por quemaduras solares, problemas de riego o condiciones ambientales desfavorables.

Por eso, antes de modificar sus cuidados conviene observar tanto las hojas como el estado del sustrato.

3. Lengua de suegra: el error de riego que puede dañarla cuando empieza el calor

La lengua de suegra (Dracaena trifasciata) es conocida por tolerar períodos de sequía y adaptarse a diferentes condiciones de luz.

Aunque parece una planta que no necesita atención, el exceso de agua es uno de sus principales riesgos.

Durante la primavera conviene revisar especialmente la maceta y las raíces, ya que la humedad acumulada puede provocar pudrición.

Qué revisar en la lengua de suegra:

Tierra: dejar que el sustrato se seque por completo o casi por completo antes de volver a regar.

dejar que el sustrato se seque por completo o casi por completo antes de volver a regar. Maceta: utilizar un recipiente con agujeros de drenaje.

utilizar un recipiente con agujeros de drenaje. Hojas: prestar atención si comienzan a ponerse blandas, amarillas o se deterioran desde la base.

prestar atención si comienzan a ponerse blandas, amarillas o se deterioran desde la base. Ubicación: ofrecer buena iluminación y evitar cambios bruscos hacia el sol directo intenso.

A diferencia del potus y la monstera, la lengua de suegra necesita riegos mucho más espaciados. No conviene aplicarles a las tres plantas el mismo calendario.

Cómo saber si una planta necesita trasplante antes del verano

La primavera suele ser una época favorable para trasplantar muchas plantas de interior, pero no todas necesitan cambiar de maceta cada año.

Hay algunas señales que pueden indicar que llegó el momento:

Las raíces salen por los agujeros inferiores.

El agua atraviesa el sustrato demasiado rápido porque las raíces ocupan gran parte del recipiente.

La planta se seca mucho más rápido que antes, pese a mantener condiciones similares.

El crecimiento se encuentra limitado y la maceta quedó claramente pequeña.

Cuando sea necesario trasplantar, lo recomendable es elegir una maceta apenas más grande, con drenaje adecuado y un sustrato apropiado para cada especie.

Una maceta demasiado amplia puede retener más humedad de la que las raíces necesitan.

El cuidado de primavera que sirve para casi todas las plantas de interior

Antes de que lleguen las temperaturas más elevadas, una buena rutina consiste en limpiar suavemente el polvo de las hojas, revisar posibles plagas y observar cómo cambia la luz dentro de la casa.

También es importante evitar que las plantas queden expuestas de golpe al sol fuerte, especialmente si pasaron todo el invierno en un ambiente protegido.

La clave no está en regar más por costumbre, sino en aprender a reconocer lo que necesita cada planta.

Con algunos controles sencillos durante octubre y noviembre, el potus, la monstera y la lengua de suegra pueden llegar al verano en mejores condiciones, sin necesidad de gastar dinero en productos especiales.