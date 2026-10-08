La planta que resiste el sol y florece durante meses: ideal para jardines y balcones de la Patagonia

Con la llegada de la primavera, los jardines, patios y balcones empiezan a recuperar el color. Y aunque muchas personas buscan plantas llamativas para decorar sus espacios exteriores, no todas logran adaptarse al sol intenso, las temperaturas cambiantes y el viento característico de algunas regiones del país.

Sin embargo, existe una especie que se destaca por su belleza y resistencia: el geranio, una planta de flores abundantes que puede mantenerse colorida durante buena parte de la primavera y el verano. Su facilidad de cultivo y la variedad de tonalidades la convierten en una de las favoritas para quienes quieren renovar sus espacios verdes sin dedicarles demasiadas horas de mantenimiento.

En regiones como Río Negro y Neuquén, donde el clima puede combinar días cálidos, aire seco y ráfagas de viento, los geranios pueden ser una buena alternativa, siempre que reciban los cuidados adecuados y se ubiquen en sectores protegidos de las corrientes más fuertes.

Geranios: la planta que florece durante meses y es ideal para la primavera

Los geranios ornamentales, pertenecientes principalmente al género Pelargonium, son conocidos por sus flores vistosas y sus hojas verdes, que en algunas variedades presentan formas redondeadas y aromas particulares.

Una de sus principales ventajas es que pueden florecer de manera prolongada durante los meses cálidos, especialmente cuando reciben suficiente luz solar y cuentan con un suelo que permita eliminar el exceso de agua.

Sus flores aparecen en diferentes colores, desde rojo intenso, rosa y fucsia hasta blanco, salmón y tonos violáceos. Esta variedad permite combinarlos en macetas, canteros y jardineras para conseguir espacios llenos de vida.

Además, existen variedades de crecimiento compacto y otras colgantes, ideales para decorar balcones, galerías y ventanas.

Dónde colocar los geranios para que crezcan fuertes y florezcan más

La ubicación es uno de los factores más importantes para conseguir una planta saludable. Los geranios necesitan buena iluminación y varias horas de sol directo por día, aunque durante las jornadas de calor extremo pueden beneficiarse de cierta protección en las horas centrales.

En jardines y patios de la Patagonia, lo recomendable es elegir un lugar soleado, pero resguardado de las ráfagas más intensas. Las paredes, galerías abiertas y rincones protegidos pueden ayudar a reducir el daño que provoca el viento sobre las flores y los tallos.

También es importante utilizar macetas con orificios de drenaje, ya que estas plantas no toleran bien el encharcamiento prolongado.

Si se cultivan directamente en el jardín, conviene comprobar que la tierra no retenga demasiada humedad después del riego.

Cómo regar los geranios en primavera y verano sin arruinar sus raíces

Uno de los errores más frecuentes en el cuidado de los geranios es regar demasiado por miedo a que la planta se seque.

Aunque necesitan agua para desarrollarse y florecer, sus raíces pueden sufrir cuando permanecen constantemente húmedas.

La recomendación es regar cuando la capa superficial del sustrato comienza a secarse, en lugar de seguir un calendario fijo.

Durante los días calurosos y ventosos, las macetas pueden perder humedad más rápidamente. Por eso, es importante revisar la tierra antes de agregar agua.

También conviene dirigir el riego hacia la base de la planta, evitando mojar constantemente las flores y las hojas, especialmente cuando la circulación de aire es limitada.

El truco para que los geranios tengan más flores durante meses

Además del sol y el riego adecuado, existe una tarea sencilla que puede favorecer la floración: retirar las flores marchitas y los tallos florales que ya terminaron su ciclo.

Esta práctica, conocida como limpieza de flores secas, ayuda a mantener la planta prolija y puede estimular la aparición de nuevas flores en variedades de floración continua.

También es recomendable eliminar las hojas amarillas o dañadas y controlar periódicamente si aparecen plagas, como pulgones o mosca blanca.

Durante la etapa de crecimiento, se puede utilizar un fertilizante equilibrado para plantas con flores, respetando las indicaciones del fabricante y evitando aplicar cantidades excesivas.

La combinación de buena luz, riego moderado y mantenimiento regular es fundamental para disfrutar de geranios saludables.

¿Los geranios resisten el viento y las heladas de la Patagonia?

Aunque los geranios son plantas relativamente resistentes, no significa que puedan soportar cualquier condición climática.

En zonas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el viento fuerte puede quebrar tallos, dañar flores y acelerar la pérdida de humedad del sustrato. Por eso, las macetas deben ubicarse en lugares protegidos y mantenerse firmes para evitar caídas.

Con respecto al frío, los geranios ornamentales son sensibles a las heladas intensas. Si las temperaturas descienden demasiado, conviene trasladar las macetas a un espacio luminoso y protegido, o utilizar una cobertura adecuada cuando se encuentran plantados en tierra.

En primavera, cuando todavía pueden registrarse descensos bruscos de temperatura, es importante prestar atención al pronóstico antes de dejar ejemplares jóvenes a la intemperie.

Por qué los geranios son una buena elección para decorar balcones y jardines

Además de su floración prolongada, los geranios permiten transformar pequeños espacios exteriores sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Se pueden cultivar en macetas de barro, jardineras colgantes, recipientes decorativos y canteros, siempre que tengan un drenaje adecuado.

Las variedades rojas y fucsias aportan contrastes intensos, mientras que los geranios blancos y rosados son ideales para ambientes de estilo romántico, mediterráneo o natural.

Otra ventaja es que pueden multiplicarse mediante esquejes de tallo, lo que permite obtener nuevas plantas a partir de ejemplares saludables.

Con cuidados sencillos y una ubicación adecuada, los geranios pueden convertirse en protagonistas de patios, balcones y jardines durante toda la temporada cálida, aportando color y una sensación de frescura a los espacios exteriores.