Para qué sirve poner lavanda en el placard: beneficios que pocos conocen

La lavanda es una de las plantas aromáticas más populares, no solo por su belleza, sino también por su fragancia natural y sus múltiples beneficios. En los últimos tiempos, una tendencia comenzó a ganar fuerza en los hogares: colocar una rama de esta planta dentro del placard.

Lejos de ser un simple truco casero, esta práctica ayuda a mantener la ropa fresca, evitar malos olores y generar un ambiente más saludable, sin necesidad de productos químicos.

Lavanda: una planta con historia y propiedades

Originaria del norte de África y la región del Mediterráneo, la lavanda fue utilizada desde la antigüedad por culturas como la egipcia y la árabe, tanto en rituales como en prácticas medicinales.

Hoy, su uso se extendió a la vida cotidiana por sus propiedades: se la asocia con la relajación, el alivio del estrés, la reducción de la inflamación y el bienestar general. Además, es muy valorada en la aromaterapia por su efecto calmante.

Por qué poner lavanda en el placard

El placard es uno de los espacios donde más se acumulan la humedad y los olores a encierro, lo que puede afectar la frescura de la ropa.

En ese contexto, colocar una rama de lavanda permite liberar un aroma suave y persistente que ayuda a mantener las prendas en mejor estado durante más tiempo.

Beneficios de usar lavanda en el placard

Perfuma de forma natural , sin químicos artificiales

, sin químicos artificiales Neutraliza olores a humedad o encierro

a humedad o encierro Genera una sensación de limpieza constante

Ahuyenta insectos, como las polillas que dañan la ropa

Un aliado del bienestar y la armonía del hogar

Además de sus beneficios prácticos, la lavanda también está vinculada al Feng Shui, una práctica que busca equilibrar la energía de los espacios.

Según esta filosofía, su presencia favorece la calma, la relajación y la armonía, por lo que sumar esta planta al placard no solo mejora el aroma de la ropa, sino también el clima del ambiente.