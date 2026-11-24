Con la llegada de diciembre, muchas personas aprovechan para renovar su imagen antes de Navidad y Año Nuevo. Para quienes siguen las creencias vinculadas con las fases de la Luna, existen determinados días considerados más favorables para cortarse el pelo.

Según el calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval, diciembre de 2026 tendrá cinco cambios de fase lunar, entre ellos una Luna llena en vísperas de Nochebuena.

Cada fase está asociada, según la tradición popular, con diferentes objetivos relacionados con el cuidado del cabello.

Los mejores días de diciembre para cortarse el pelo y favorecer su crecimiento

Quienes buscan renovar las puntas y favorecer simbólicamente el crecimiento del cabello deberán prestar atención al período de Luna creciente.

Las fechas recomendadas son:

Del 9 al 16 de diciembre.

Del 17 al 22 de diciembre.

El 20 y el 21 de diciembre se destacan especialmente dentro de algunas tradiciones astrológicas.

El cuarto creciente tendrá lugar el jueves 17 de diciembre, una fecha que las creencias populares relacionan con la renovación y la vitalidad.

Cuándo cortarse el pelo para conseguir mayor volumen y fuerza

La Luna llena del miércoles 23 de diciembre es considerada, dentro de algunas tradiciones lunares, un momento favorable para renovar la imagen y buscar una melena con mayor volumen.

Los días cercanos a esta fase, especialmente el 22 y el 23 de diciembre, son una alternativa para quienes desean cambiar su look antes de Navidad.

Los mejores días para cortarse el pelo y mantener el look durante más tiempo

Según las creencias populares, la Luna menguante es ideal para quienes prefieren conservar la forma de su corte y espaciar las visitas a la peluquería.

Las fechas recomendadas son:

Del 1 al 7 de diciembre.

Del 24 al 31 de diciembre.

Estos períodos suelen asociarse con el mantenimiento de cabellos cortos, flequillos y cortes definidos.

Calendario lunar de diciembre 2026: todas las fases de la Luna

1 de diciembre: cuarto menguante.

cuarto menguante. 8 de diciembre: Luna nueva.

Luna nueva. 17 de diciembre: cuarto creciente.

cuarto creciente. 23 de diciembre: Luna llena.

Luna llena. 30 de diciembre: cuarto menguante.

Durante la Luna nueva, algunas tradiciones recomiendan evitar los cambios de look y dedicar ese momento a tratamientos de hidratación y cuidado capilar.

Si bien estas prácticas forman parte de antiguas creencias populares, no existe evidencia científica que demuestre que las fases lunares influyan en la velocidad de crecimiento, la fuerza o el volumen del cabello.