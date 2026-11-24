El Hospital Garrahan denunció que sindicalistas sancionados y personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza al edificio y agredieron al personal de seguridad, en medio del conflicto por los sumarios derivados de la toma de la Dirección Médica. Desde ATE y APyT exigen que se reviertan las sanciones a 38 trabajadores y convocaron a movilizarse.

La institución repudió “los hechos de violencia ocurridos esta mañana” y sostuvo que los manifestantes “pusieron en peligro la salud de los niños” que se encontraban en el hospital, consignó Noticias Argentinas.

Sanciones a sindicalistas en el hospital Garrahan

Según el reporte de las autoridades, los incidentes ocurrieron luego de que el viernes pasado se anunciaran sanciones a 38 sindicalistas de ATE y APyT por la toma de las oficinas de la Dirección Médica, registrada el 31 de octubre de 2025.

El hospital afirmó que, en rechazo a esas sanciones, los mismos sectores “volvieron a recurrir a la fuerza”, desafiaron y agredieron al personal de seguridad e ingresaron incluso personas que tenían el acceso restringido.

Durante los incidentes, según la versión oficial, resultó herida una efectiva femenina de seguridad que se encontraba en su lugar de trabajo.

“Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales”, planteó el Garrahan en el comunicado difundido tras los hechos.

Las autoridades indicaron que el personal del hospital ingresó con normalidad y continuó con la atención de niños con enfermedades complejas, cirugías y estudios médicos.

Además, anticiparon que, al igual que con las sanciones por la toma de la Dirección Médica, se tomarán “las medidas administrativas y legales correspondientes” ante los nuevos hechos denunciados.

“El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate”, señaló la institución.

El comunicado completo del Hospital Garrahan

A continuación, el comunicado completo de Hospital Garrahan: