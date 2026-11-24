Diciembre se prepara para despedir el año con uno de los fenómenos astronómicos más atractivos de 2026: la Luna Fría, que será visible en vísperas de Navidad y tendrá la particularidad de ser una superluna.

De acuerdo con el calendario astronómico de la NASA y los datos del portal especializado Time and Date, el último plenilunio del año alcanzará su punto máximo el miércoles 23 de diciembre a las 22:28, hora argentina.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde Río Negro, Neuquén y el resto del país, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Cuándo y a qué hora será la última Luna llena de 2026

La Luna alcanzará su fase llena el 24 de diciembre a la 1:28 en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Argentina el fenómeno ocurrirá durante la noche del miércoles 23.

El satélite natural de la Tierra también presentará un aspecto prácticamente lleno durante la noche de Nochebuena, por lo que quienes celebren al aire libre tendrán una nueva oportunidad de contemplarlo.

Por qué se la conoce como Luna Fría

El nombre proviene de antiguas tradiciones de América del Norte y Europa, donde las lunas llenas recibían diferentes denominaciones relacionadas con los cambios estacionales.

En diciembre, el hemisferio norte atraviesa el comienzo del invierno, con temperaturas bajas y noches más extensas.

Por este motivo, diferentes culturas denominaron a este plenilunio Luna Fría o Luna de las Noches Largas.

En Argentina, en cambio, el fenómeno coincidirá con los primeros días del verano, que comenzará el 21 de diciembre.

Por qué la Luna Fría será también una superluna

La última Luna llena de 2026 tendrá una característica adicional: ocurrirá muy cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar en el que el satélite se encuentra a menor distancia de la Tierra.

Según el portal especializado Star Walk, será la superluna más grande del año.

Esta proximidad hará que la Luna presente un tamaño aparente mayor y pueda verse más brillante que otras lunas llenas.

Cómo observar la última superluna de 2026

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, no será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especiales.

Para disfrutar del espectáculo se recomienda:

Buscar un espacio abierto con buena visibilidad del horizonte.

Alejarse de los sectores con mayor contaminación lumínica.

Consultar el pronóstico meteorológico.

Observar la Luna desde su aparición sobre el horizonte oriental.

Utilizar binoculares si se desean apreciar detalles de su superficie.

Calendario lunar de diciembre de 2026 en Argentina

Martes 1 de diciembre: cuarto menguante.

cuarto menguante. Martes 8 de diciembre: Luna nueva.

Luna nueva. Jueves 17 de diciembre: cuarto creciente.

cuarto creciente. Miércoles 23 de diciembre: Luna llena.

Luna llena. Miércoles 30 de diciembre: cuarto menguante.

La Luna Fría será uno de los últimos grandes acontecimientos astronómicos del año y ofrecerá un escenario especial para quienes disfruten de las celebraciones navideñas bajo el cielo de la Patagonia.