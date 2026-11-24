Desconectarse del trabajo y de las obligaciones cotidianas durante las vacaciones puede resultar complicado cuando las notificaciones del celular no dejan de llegar.

Aunque WhatsApp no cuenta con una función específica denominada modo vacaciones, ofrece herramientas que permiten silenciar y archivar conversaciones sin perder los mensajes recibidos.

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes desean descansar de los grupos laborales sin abandonarlos.

Cómo activar el modo vacaciones de WhatsApp, paso a paso

Una de las opciones más prácticas consiste en combinar las funciones de archivar y silenciar conversaciones.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Seleccionar el chat individual o grupal que se desea archivar. Presionar la opción Archivar. Ingresar en Ajustes o Configuración. Seleccionar el apartado Chats. Activar la opción Mantener los chats archivados.

De esta manera, las conversaciones permanecerán en una carpeta separada, incluso cuando lleguen nuevos mensajes.

Cómo silenciar los grupos de WhatsApp durante las vacaciones

Otra alternativa consiste en desactivar las notificaciones de determinadas conversaciones sin necesidad de archivarlas.

Para ello, hay que ingresar al chat, presionar sobre el nombre del contacto o grupo y seleccionar la opción Silenciar notificaciones.

WhatsApp permite elegir entre tres períodos:

Ocho horas.

Una semana.

Siempre.

Los mensajes continuarán llegando y podrán consultarse en cualquier momento, aunque algunas menciones o respuestas directas en grupos podrían generar avisos.

Cómo desconectarse de WhatsApp sin apagar internet

Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas de concentración que permiten limitar las notificaciones de determinadas aplicaciones.

Activar el modo No molestar o configurar un perfil de concentración específico para las vacaciones puede ayudar a reducir las interrupciones, sin renunciar al acceso a internet.

También es posible establecer excepciones para recibir llamadas o avisos de contactos importantes.

Cómo recuperar los chats archivados después de las vacaciones

Una vez finalizado el descanso, basta con ingresar a la carpeta de conversaciones archivadas, seleccionar los chats y elegir la opción Desarchivar.

No es necesario eliminar la aplicación ni abandonar los grupos. Con unos simples ajustes, es posible disfrutar de las vacaciones, reducir las distracciones y retomar las conversaciones pendientes al regresar.