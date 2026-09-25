Luna llena en Aries: cómo impactará en los signos del zodíaco, según Mhoni Vidente

La Luna llena en Aries marca, dentro de la astrología, un período asociado con cambios, decisiones y cierre de determinados ciclos. Se perfecciona el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 13:48 horas (hora de Argentina y Chile) en el grado 3 de Aries.

Conocida tradicionalmente como la Luna de la Cosecha, este evento astronómico y astrológico representa la culminación de un ciclo de seis meses que comenzó con la Luna nueva en Aries el pasado 17 de abril. Al tratarse de un signo de fuego regido por Marte, la energía se centra en la autonomía, la valentía, la iniciativa y la necesidad de poner límites claros

En este contexto, Mhoni Vidente anticipó cómo podría impactar esta energía en los distintos signos del zodíaco.

Según la interpretación de la astróloga, este fenómeno puede impulsar a algunas personas a tomar decisiones que venían postergando, mientras que para otras representa una etapa de revisión de vínculos, proyectos y objetivos personales.

La energía de Aries está relacionada con la iniciativa, la acción y la necesidad de avanzar. Por eso, la Luna llena puede poner el foco en aquellas situaciones que requieren una definición.

Cómo impactará la Luna llena en Aries en cada signo

Aries

Para Aries, la Luna llena puede sentirse con mayor intensidad al producirse en su propio signo. Según Mhoni Vidente, será un período para tomar decisiones y dejar atrás situaciones que ya no aportan al crecimiento personal.

La astróloga señala que será importante controlar los impulsos y pensar antes de actuar, especialmente en cuestiones vinculadas con el amor y el trabajo.

Tauro

En Tauro, esta etapa estará relacionada con la necesidad de ordenar asuntos pendientes. La energía de la Luna llena puede llevar a revisar decisiones económicas y personales.

Mhoni Vidente recomienda prestar atención a las oportunidades que aparezcan y evitar tomar decisiones financieras apresuradas.

Géminis

Para Géminis, el período puede estar marcado por conversaciones y definiciones. Algunas situaciones que permanecían sin resolver podrían finalmente encontrar una respuesta.

En el plano sentimental, será importante expresar lo que se siente y evitar los malentendidos.

Cáncer

La Luna llena podría generar movimientos en el ámbito laboral y profesional de Cáncer. Según la interpretación de Mhoni Vidente, pueden aparecer nuevas responsabilidades o decisiones relacionadas con el futuro.

Será una etapa para establecer prioridades y determinar qué objetivos necesitan mayor atención.

Leo

En Leo, la energía estará vinculada con proyectos personales y nuevas oportunidades. La Luna llena en Aries puede impulsar al signo a salir de su zona de comodidad.

Mhoni Vidente señala que será un momento para confiar en las propias capacidades, aunque evitando actuar de manera impulsiva.

Virgo

Para Virgo, la Luna llena puede poner el foco en cuestiones económicas y en la organización de proyectos. Será necesario revisar gastos y prioridades.

La astróloga también señala la importancia de no cargar con responsabilidades que corresponden a otras personas.

Libra

Libra podría experimentar cambios importantes en sus relaciones personales. Al encontrarse Aries frente a Libra en el zodíaco, la energía del período puede poner en primer plano los vínculos.

Según Mhoni Vidente, algunas relaciones podrían atravesar conversaciones decisivas y será necesario encontrar un equilibrio entre las necesidades propias y las de los demás.

Escorpio

En el caso de Escorpio, el período estará relacionado con el trabajo, la rutina y los objetivos personales. La Luna llena puede impulsar cambios en la manera de organizar las actividades.

Será una oportunidad para dejar atrás hábitos que ya no resultan útiles y establecer nuevas prioridades.

Sagitario

Para Sagitario, la Luna llena en Aries puede traer movimiento en el terreno sentimental y creativo. El signo podría sentir mayor necesidad de hacer aquello que realmente disfruta.

Mhoni Vidente también señala que pueden aparecer nuevas oportunidades, especialmente para quienes estén dispuestos a asumir cambios.

Capricornio

Capricornio podría atravesar modificaciones relacionadas con el hogar y la familia. Algunas cuestiones pendientes podrían requerir una resolución definitiva.

La recomendación dentro de esta interpretación astrológica es evitar discusiones impulsivas y buscar acuerdos antes de tomar decisiones importantes.

Acuario

Para Acuario, la comunicación tendrá un papel central. La Luna llena puede traer noticias, conversaciones o información que modifique la manera de entender determinadas situaciones.

Según Mhoni Vidente, será importante prestar atención a las oportunidades y mantener una actitud abierta frente a los cambios.

Piscis

En Piscis, el impacto puede sentirse principalmente en cuestiones vinculadas con el dinero y la seguridad personal. La Luna llena puede llevar a revisar la manera en que se administran los recursos.

La astróloga recomienda actuar con prudencia y analizar las decisiones económicas antes de avanzar.

Qué representa la Luna llena en Aries para la astrología

Dentro de la astrología, Aries está asociado con la iniciativa, la independencia, la acción y los nuevos comienzos. Por eso, una Luna llena en este signo suele interpretarse como un período de definiciones y movimientos.

Para Mhoni Vidente, esta energía puede llevar a que distintas situaciones lleguen a un punto de resolución. El fenómeno también puede funcionar como un momento para revisar aquello que se quiere mantener y aquello que necesita quedar atrás.

Las predicciones forman parte de una interpretación astrológica y no constituyen una certeza sobre acontecimientos futuros. En ese marco, la Luna llena en Aries aparece como un período simbólico para tomar conciencia de los cambios y decisiones que cada persona atraviesa.