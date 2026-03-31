Mezclar café usado con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En tiempos donde las soluciones caseras ganan protagonismo por su bajo costo y menor impacto ambiental, una combinación simple comenzó a viralizarse: mezclar café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de ser un truco sin fundamento, esta mezcla se destaca por sus múltiples usos en el hogar y cada vez más personas la incorporan a su rutina diaria como alternativa a productos tradicionales.

Un residuo que se transforma en aliado

El café molido que queda después de su preparación suele terminar en la basura, pero en realidad conserva propiedades útiles. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se potencia su capacidad de limpieza, desodorización y exfoliación, convirtiéndose en una solución versátil.

Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato

Eliminador de olores

El bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es ideal para colocar en la heladera, el tacho de basura o incluso dentro de zapatos.

Limpiador natural

Gracias a su textura, el café actúa como un abrasivo suave. En combinación con el bicarbonato, permite remover suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas sin dañar los materiales.

Exfoliante corporal

En el cuidado personal, puede utilizarse como exfoliante casero para la piel, ayudando a eliminar células muertas y mejorar la textura cutánea.

Repelente de insectos

Algunas personas lo emplean en exteriores para ahuyentar hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar según el entorno.

Por qué se volvió tendencia

El principal motivo de su popularidad es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar productos químicos más agresivos.

Además, se trata de una opción accesible, fácil de preparar y adaptable a distintos usos, lo que la convierte en una alternativa práctica dentro del hogar.

Cómo prepararlo correctamente

La preparación es simple:

Utilizar café usado y dejarlo secar

Mezclarlo con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Integrar hasta lograr una textura homogénea

Según el uso, se puede aplicar en seco o agregar unas gotas de agua para formar una pasta.

Esta combinación demuestra que, con elementos cotidianos, es posible resolver tareas del hogar de forma más económica y sustentable. Una tendencia que crece y que invita a repensar el uso de los residuos en la vida diaria.