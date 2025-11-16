Batido de arándanos y chía: la receta «shot de energía» que se prepara en 5 minutos

En el apuro de la rutina, encontrar un desayuno o snack que sea saludable, rápido y que realmente te de energía parece una misión imposible. Sin embargo, la clave está en los «superalimentos», y este batido los combina a la perfección.

Hablamos del batido de arándanos y chía, una verdadera bomba de nutrientes en un solo vaso. Los arándanos aportan una carga masiva de antioxidantes (ideales para combatir el estrés oxidativo) y un sabor dulce y natural. La chía, por su parte, es la reina de la fibra y el Omega-3, lo que genera una sensación de saciedad que te mantendrá sin hambre durante horas.

Esta receta no solo es fácil, sino que es la mejor aliada para recargar energías sin perder tiempo.

Batido de arándanos y chía: lo que tenés que saber

Porciones: 1 vaso generoso

1 vaso generoso Tiempo de preparación: 5 minutos (¡reloj!)

5 minutos (¡reloj!) Dificultad: Nula

Nula Ideal para: Desayuno, snack de media mañana o post-entrenamiento.

Batido de arándanos y chía: ingredientes para tu «shot» de energía

Arándanos: 1/2 taza (pueden ser frescos o congelados. Si usás congelados, el batido quedará más espeso, tipo smoothie).

1/2 taza (pueden ser frescos o congelados. Si usás congelados, el batido quedará más espeso, tipo smoothie). Semillas de chía: 1 cucharada.

1 cucharada. Leche: 1 taza. La leche de coco le da un toque cremoso y tropical, pero podés usar cualquier leche vegetal (almendras, avena) o leche de vaca.

1 taza. La leche de coco le da un toque cremoso y tropical, pero podés usar cualquier leche vegetal (almendras, avena) o leche de vaca. Endulzante (Opcional): 1 cucharada de miel, sirope de agave o tu endulzante preferido (si los arándanos están muy ácidos).

1 cucharada de miel, sirope de agave o tu endulzante preferido (si los arándanos están muy ácidos). Hielo: a gusto (si no usás fruta congelada).

Batido de arándanos y chía: la receta más fácil, paso a paso

Paso 1: Preparar la licuadora Colocá todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Un truco para cuidar el motor es poner primero los líquidos (la leche y la miel) y luego los sólidos (arándanos, chía y hielo).

Paso 2: Licuar y servir Procesá a máxima potencia durante 45 a 60 segundos, o hasta que la mezcla esté completamente homogénea, sin grumos de la fruta y con el hielo bien triturado. La chía se integrará y comenzará a espesar ligeramente la preparación.

Serví inmediatamente para disfrutarlo bien frío.

Batido de arándanos y chía: cómo llevar tu batido a otro nivel

Aunque esta receta es fantástica por sí sola, te dejamos algunos consejos extra: