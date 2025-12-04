Feng Shui: qué significa poner sal detrás de la puerta y para qué sirve

El Feng Shui, uno de los sistemas filosóficos más influyentes de la tradición china, se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio para favorecer el bienestar de quienes lo habitan. Su premisa central es simple pero poderosa: lograr que la energía vital —el chi— fluya libremente por el hogar.

El método milenario para limpiar energías y atraer abundancia

En este contexto, especialistas en la práctica explicaron qué significa colocar sal en la puerta de la casa y cuáles son los beneficios asociados a este ritual.

Como toda disciplina energética, el Feng Shui busca alinear los flujos de energía para promover salud, equilibrio y abundancia. Se trata de una práctica milenaria que combina elementos del entorno para potenciar la armonía, y que incluye rituales con objetos cotidianos capaces de activar la prosperidad.

Uno de esos elementos clave es la sal, utilizada desde hace siglos como símbolo de purificación y protección, y que en Feng Shui adquiere un significado especial ligado a la limpieza energética y la atracción de buena fortuna.

La sal, además de su uso en la cocina, es uno de los elementos más utilizados en rituales de limpieza y prosperidad dentro de distintas prácticas espirituales. En el Feng Shui ocupa un lugar especial, ya que se la considera un poderoso purificador capaz de atraer abundancia y buena energía al hogar.

Por eso es común colocarla en distintos puntos de la casa. Y en particular, muchas personas optan por dejar un puñado de sal en la puerta principal. Aunque pueda parecer un gesto simple, este ritual tiene un significado profundo, y el Feng Shui explica claramente qué representa y por qué puede influir en la energía de todo el hogar.

Por otro lado, la sal es considerada un elemento clave dentro del hogar debido a sus reconocidas propiedades purificadoras. Según el Feng Shui, tiene la capacidad de absorber y neutralizar energías negativas o densas, ayudando a restablecer la armonía del ambiente.

Para que este ritual funcione correctamente, se recomienda colocar la sal en un plato de material natural —como cerámica, barro o vidrio— y ubicarlo justo detrás de la puerta de entrada, el punto por donde ingresa la energía al hogar.