Ni la heladera ni el lavarropas: el electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas

Cuando comienzan las primeras tormentas fuertes en Argentina, uno de los problemas más frecuentes son los picos de tensión, las sobrecargas y los rayos que afectan la red eléctrica. Entre los electrodomésticos más vulnerables a estos impactos se encuentra un aparato clave en los hogares: el televisor.

¿Por qué el televisor es tan sensible a los rayos y a los picos de tensión?

Los televisores modernos —LED, QLED y OLED— trabajan con fuentes de alimentación internas muy delicadas, diseñadas para operar con voltajes estables. Durante una tormenta eléctrica, la red puede sufrir:

Subidas repentinas de tensión ,

, Caídas bruscas ,

, Impulsos eléctricos de miles de voltios por descargas atmosféricas,

de miles de voltios por descargas atmosféricas, Microcortes que obligan a reinicios constantes del equipo.

Estas alteraciones pueden dañar la placa principal, los capacitores y la fuente interna. Incluso sin que un rayo caiga cerca de la vivienda, una sola fluctuación fuerte puede ser suficiente para quemar el televisor.

Por eso, los técnicos coinciden en que es uno de los tres aparatos que más se dañan durante tormentas, junto con módems y decodificadores.

La recomendación de los técnicos: desenchufarlo siempre

Los especialistas en electrónica doméstica son claros: no alcanza con apagar el televisor con el control remoto. Frente a tormentas con intensa actividad eléctrica, lo más seguro es desconectarlo físicamente de la red.

Para una protección completa, sugieren:

Desenchufar el televisor de la toma de corriente.

de la toma de corriente. Quitar el cable HDMI que conecte con consolas o decodificadores.

que conecte con consolas o decodificadores. Desconectar el cable de antena o TV por cable, ya que también puede transmitir descargas.

Un daño en la placa principal puede significar reparaciones que, en 2025, representan entre el 40% y el 70% del valor del televisor.

¿Sirven los estabilizadores y los UPS?

Los estabilizadores comunes ofrecen una protección limitada durante tormentas eléctricas.

Según advierten técnicos del INTI, los picos generados por rayos pueden superar ampliamente la capacidad de estos dispositivos.

Los UPS de calidad y los protectores contra sobretensión con varistores certificados por IRAM brindan un nivel mayor de seguridad, pero aun así, la medida más efectiva sigue siendo desenchufar el equipo mientras dure la tormenta.

Otros dispositivos que también conviene proteger

Además del televisor, hay otros aparatos que pueden quemarse con un solo pico de tensión:

Módem y router Wi-Fi

Consolas de videojuegos

Equipos de audio

Decodificadores de cable o TV satelital

Todos dependen de placas electrónicas sensibles, vulnerables a cualquier fluctuación eléctrica durante una tormenta.

Con información de Los Andes