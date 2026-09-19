Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras públicas más grandes que proyecta el Gobierno y cuál será en la Patagonia

El fondo estimado para la ejecución de las obras supera el billón de pesos.

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027, en el cual se asigna una partida total de $1,3 billones destinada al desarrollo e infraestructura pública. Este monto equivale al 0,7% del presupuesto general previsto para el ejercicio, el cual asciende a un total de $202,1 billones.

La planificación abarca un paquete integral de más de 435 obras distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. El plan de infraestructura contempla intervenciones en rutas, ramales ferroviarios, represas hidroeléctricas, hospitales y edificios públicos.

Dentro de la distribución general, se reservaron $151.000 millones para iniciativas de carácter interprovincial que impactan en más de un distrito, $110.000 millones para emprendimientos de alcance puramente nacional y $2.400 millones para refacciones en sedes del exterior, como embajadas y consulados.

La asignación presupuestaria entre las distintas subjurisdicciones muestra diferencias marcadas. La provincia de Buenos Aires se posiciona como la principal receptora de fondos con $321.000 millones proyectados. En el otro extremo se encuentra San Luis, con una partida asignada de $4.200 millones, lo que marca una brecha de $316.800 millones entre ambas provincias.

Un rasgo destacado del proyecto es la alta concentración del gasto en un reducido número de emprendimientos. De las más de 400 obras planificadas, solo las diez más costosas absorben un total de $585.000 millones. Esto significa que casi la mitad del presupuesto total de obras públicas (el 45%) estará destinado exclusivamente a este grupo selecto de iniciativas.

En el reparto del top 10, la provincia de Buenos Aires concentra cuatro de las obras de mayor envergadura económica, abarcando proyectos de transporte, desarrollo nuclear y equipamiento de defensa. El resto de las obras principales se distribuye entre las provincias de Santa Cruz, Salta y Jujuy, junto con proyectos de integración interprovincial y programas tecnológicos de ámbito nacional.

Las 10 obras públicas más costosas del Presupuesto 2027

Mejora integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución – La Plata (BID N° 2982/OC-AR – BID N° 5320/OC-AR): obra de índole interprovincial con un monto asignado de $126.000 millones .



obra de índole interprovincial con un monto asignado de . Construcción y aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz (CDB 534106035): ubicada en la provincia de Santa Cruz, con una inversión de $82.000 millones .



ubicada en la provincia de Santa Cruz, con una inversión de . Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy (Sección IA: Rosario de La Frontera – RN N9 Km 1.449,5): ubicada en la provincia de Salta, con una asignación de $69.000 millones .



ubicada en la provincia de Salta, con una asignación de . Misiones satelitales – Etapa III (CAF N° 8700): proyecto de alcance nacional, con un presupuesto de $67.000 millones .



proyecto de alcance nacional, con un presupuesto de . Construcción Autopista Pte. Juan Domingo Perón: ubicada en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de $64.000 millones .



ubicada en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de . Construcción de Reactor RA-10: localizada en la provincia de Buenos Aires, con un monto de $40.000 millones .



localizada en la provincia de Buenos Aires, con un monto de . Complejo Federal de Condenados de Agote: ubicado en la provincia de Buenos Aires, con una partida de $39.000 millones .



ubicado en la provincia de Buenos Aires, con una partida de . Incorporación de cuatro helicópteros navales livianos (Base Naval Puerto Belgrano): proyecto en la provincia de Buenos Aires, con una asignación de $38.000 millones .



proyecto en la provincia de Buenos Aires, con una asignación de . Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy (Sección IA: Rosario de La Frontera – RN N9 Km 1.449,5): obra correspondiente a la provincia de Jujuy, con un monto de $34.000 millones .



obra correspondiente a la provincia de Jujuy, con un monto de . Diseño, fabricación, integración y ensayo de 4 satélites (SARE II A): desarrollo tecnológico de alcance nacional, con una inversión de $26.000 millones.

Presupuesto 2027: en qué consiste la obra pública que se desarrollará en Santa Cruz

La obra proyectada para la provincia de Santa Cruz corresponde a la construcción y aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz (CDB 534106035).

Este megaproyecto energético tiene como objetivo principal la generación de energía renovable a través de un complejo de represas sobre el cauce del río, lo que permitirá diversificar la matriz energética nacional y sumar potencia al Sistema Interconectado Nacional.

En el marco del Presupuesto 2027, la iniciativa cuenta con un monto asignado de $82.000 millones de pesos. Se ubica como la segunda obra pública con mayor presupuesto individual de todo el país y representa la principal inversión en infraestructura destinada a una única provincia en todo el paquete nacional.

Con información de NA.