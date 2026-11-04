El argentino que salió en defensa de Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: «Jamás tendría intención de hacer daño»

El mundo del fútbol continúa conmocionado tras la muerte de Jesús de Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre CD Tenerife y el FC Andorra, por la segunda división del fútbol español, tras un brutal choque en plena disputa del balón.

En medio de la tristeza por la tragedia, y mientras se lleva a cabo una investigación policial para determinar la culpabilidad del arquero Jesús Owono, el argentino Lautaro Spatz decidió publicar una carta para respaldar al arquero, compañero de escuadra en Andorra.

El zaguero de 25 años, que fue uno de los primeros jugadores que acudió al lugar tras la caída del atacante, expresó el impacto que dejó el episodio en el plantel y defendió al golero, afirmando que “jamás tendría intención de causar daño”.

🇪🇸 | URGENTE: Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha sido evacuado en ambulancia en el Tenerife vs Andorra, tras una dura entrada de Owono, portero del Andorra, que le ha causado una un paro cardiorrespiratorio. https://t.co/Z10SCSf2Qp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2026

Consumado el lamentable desenlace, Owono decidió cerrar sus perfiles de redes sociales a raíz de miles de ataques y amenazas recibidas por parte de aficionados y fanáticos.

En ese contexto, Spatz publicó un mensaje dirigido a los familiares, amigos y allegados del delantero, además de la afición del Tenerife. “Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás”, escribió el argentino en una historia de Instagram.

El defensor señaló que lo ocurrido fue un duro sacudón para el grupo: “El equipo está completamente roto, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.

El fragmento más importante del escrito fue dedicado al arquero Jesús Owono, quien fue expulsado con tarjeta roja directa después de la jugada. El futbolista argentino se refirió al estado emocional del guardameta y defendió su conducta dentro del campo.

“También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, afirmó.

La carta completa

La carta completa de Lautaro Spatz luego de la tragedia del futbolista español Jesús de Miguel

Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar.

En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego.

También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie

En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas.

Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida.

Descansa en paz, Demi.