Potus: el secreto para que crezca trepador, tenga hojas enormes y transforme una pared

Una pared vacía, un rincón sin vida o un estante que necesita un toque de verde pueden transformarse por completo con una sola planta. El potus (Epipremnum aureum) se convirtió en uno de los grandes aliados de la decoración de interiores gracias a sus hojas en forma de corazón, sus tallos largos y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes.

Además de ser una planta resistente, el potus puede crecer como colgante o trepadora, lo que permite utilizarlo para decorar paredes, bibliotecas y muebles sin ocupar demasiado espacio.

Su principal atractivo es que no requiere cuidados complicados. Con buena iluminación, riego moderado y un soporte adecuado, puede desarrollar un follaje abundante y convertirse en protagonista de cualquier ambiente.

Potus: la planta trepadora ideal para decorar paredes y espacios pequeños

El potus es una planta tropical originaria de la Polinesia Francesa que se destaca por sus hojas verdes, muchas veces combinadas con manchas amarillas o crema.

En la naturaleza, sus tallos trepan por los árboles mediante raíces aéreas. En el interior de una casa, esta característica permite guiar su crecimiento sobre tutores, estructuras o soportes especialmente preparados.

Una de sus mayores ventajas es su versatilidad: puede colocarse en una maceta sobre un estante para que sus ramas caigan en cascada o utilizarse como trepadora para crear una pared verde.

También es una excelente opción para departamentos y habitaciones pequeñas, porque aporta vegetación sin necesidad de incorporar muebles o macetas de gran tamaño.

Cómo hacer que el potus trepe y cubra una pared

Aunque muchas personas lo cultivan como planta colgante, el potus también puede crecer hacia arriba si encuentra una estructura donde apoyarse.

Para conseguirlo, conviene seguir estos pasos:

1. Elegir una ubicación luminosa. El potus crece mejor en ambientes con abundante luz indirecta. Una pared cercana a una ventana suele ser una buena alternativa.

2. Colocar un soporte. Se puede utilizar un tutor de fibra de coco, una estructura de madera o una pequeña celosía.

3. Guiar los tallos. A medida que la planta crece, sus ramas pueden sujetarse suavemente al soporte con ataduras especiales para jardinería.

4. Mantener la humedad adecuada. Los tutores que permiten la adhesión de raíces aéreas pueden favorecer el crecimiento trepador, siempre que reciban el mantenimiento correspondiente.

5. Podar las ramas demasiado largas. Los cortes realizados sobre un nudo pueden estimular la aparición de nuevos brotes y ayudar a conseguir una planta más frondosa.

Es importante tener en cuenta que no conviene permitir que las raíces aéreas se adhieran directamente a paredes pintadas o superficies delicadas, porque podrían dejar marcas o provocar daños al retirarlas.

Cuánta luz y agua necesita el potus para crecer saludable

Una de las razones por las que esta planta es tan popular es su capacidad para adaptarse a distintas condiciones de iluminación.

Sin embargo, la luz indirecta brillante es ideal para mantener sus hojas saludables y favorecer el crecimiento.

Si recibe demasiado sol directo, especialmente durante las horas de mayor intensidad, sus hojas pueden quemarse. En cambio, cuando permanece en un lugar muy oscuro, suele crecer más lentamente y perder parte de sus colores.

En cuanto al riego, el secreto es evitar el exceso de agua.

Lo recomendable es regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos al tacto, en lugar de seguir un calendario fijo.

También es fundamental utilizar una maceta con orificios de drenaje para evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas.

El secreto para conseguir un potus con hojas grandes y abundantes

Cuando el potus crece como planta colgante, sus hojas suelen mantenerse relativamente pequeñas. Sin embargo, cuando dispone de un soporte adecuado para trepar y encuentra buenas condiciones ambientales, puede desarrollar hojas de mayor tamaño.

Esto sucede porque el crecimiento vertical reproduce parte de su comportamiento natural, cuando utiliza árboles y otras estructuras para alcanzar zonas con más luz.

Para favorecer un follaje abundante, conviene:

Ubicarlo cerca de una ventana , evitando el sol directo intenso.

, evitando el sol directo intenso. Utilizar un tutor firme que acompañe el crecimiento de sus tallos.

que acompañe el crecimiento de sus tallos. Mantener un riego equilibrado , sin encharcar el sustrato.

, sin encharcar el sustrato. Podar las ramas débiles o excesivamente largas para estimular nuevas ramificaciones.

para estimular nuevas ramificaciones. Limpiar las hojas con un paño húmedo para retirar el polvo acumulado.

Durante la primavera y el verano, cuando suele presentar mayor actividad de crecimiento, también puede beneficiarse de una fertilización suave, siguiendo las indicaciones del producto.

Dónde colocar un potus para decorar la casa

El potus combina especialmente bien con ambientes de estilo natural, minimalista y contemporáneo.

En el living, puede colocarse sobre una biblioteca para que sus ramas caigan entre los estantes. En un dormitorio, una maceta ubicada sobre un mueble alto puede aportar movimiento y frescura.

También resulta atractivo en cocinas luminosas y espacios de trabajo, donde sus hojas verdes ayudan a suavizar visualmente las superficies rígidas.

Para lograr un efecto de pared verde, una buena alternativa es instalar una celosía independiente o un soporte decorativo, que permita guiar las ramas sin comprometer la pintura.

Qué precaución hay que tener con el potus si hay mascotas

Aunque es una planta muy utilizada en interiores, existe una precaución importante: el potus es tóxico si se mastica o ingiere, tanto para perros y gatos como para las personas.

Contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar irritación en la boca, salivación y molestias digestivas.

Por eso, es recomendable ubicarlo fuera del alcance de mascotas y niños pequeños.

Con estos cuidados, el potus puede convertirse en una de las formas más sencillas y económicas de sumar verde a la decoración, transformando una pared vacía en un rincón natural sin necesidad de realizar grandes cambios en la casa.