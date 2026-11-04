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Otro impacto de Etcheverry en París: eliminó al top 10, Alex de Miñaur

El platense sorprendió a Alex de Miñaur y le ganó por 7-6 y 6-3. Está en los octavos de final del último MS de la temporada.

Redacción

Por Redacción

Primero Rublev, ahora De Miñaur. Tomy está encendido en París. (Gentileza)

Primero Rublev, ahora De Miñaur. Tomy está encendido en París. (Gentileza)

Tomás Etcheverry sacó otro triunfo de la galera en París. Jugando con soltura y sin fisuras, se llevó quedó con el duelo ante el australiano Alex de Miñaur (10º en el ranking) para alcanzar octavos de final en Francia. Fue 7-6 (2) y 6-3, para seguir con vida en un torneo en el que ya tumbó a Andrey Rublev.

Este miércoles, Etcheverry (31º en el escalafón mundial) salió decidido a buscar la victoria ante un rival que lo dominaba en el historial por 3-1. Marcó condiciones desde el principio y metió un triunfazo, que le permite soñar en el Másters 1000 francés.

Arranques parejos y enormes cierres de Tomy

El primer set fue parejo y el quiebre inicial fue del australiano para ponerse 3-1. Sin embargo, rápidamente el argentino reaccionó y levantó el nivel para ponerse a tiro. Desde ahí ambos fueron repartiéndose los juegos de servicio hasta llegar al 5-5. De Miñaur tuvo dos chances de quiebre para cerrar el set, pero la paridad siguió hasta el tie break. Y en el desempate, Tomy no dejó dudas: 7-2.

En el segundo set, la historia empezó pareja hasta el 2-2. A partir de ahí, Etcheverry tomó el control del juego con la agresividad de su derecha. Así fue como el argentino sacó diferencias y encontró un quiebre para ponerse 4-2. De esta manera, pudo sacar diferencias y logró otra gran victoria en la capital francesa.



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Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry sacó otro triunfo de la galera en París. Jugando con soltura y sin fisuras, se llevó quedó con el duelo ante el australiano Alex de Miñaur (10º en el ranking) para alcanzar octavos de final en Francia. Fue 7-6 (2) y 6-3, para seguir con vida en un torneo en el que ya tumbó a Andrey Rublev.

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