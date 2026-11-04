Otro impacto de Etcheverry en París: eliminó al top 10, Alex de Miñaur

Tomás Etcheverry sacó otro triunfo de la galera en París. Jugando con soltura y sin fisuras, se llevó quedó con el duelo ante el australiano Alex de Miñaur (10º en el ranking) para alcanzar octavos de final en Francia. Fue 7-6 (2) y 6-3, para seguir con vida en un torneo en el que ya tumbó a Andrey Rublev.

Este miércoles, Etcheverry (31º en el escalafón mundial) salió decidido a buscar la victoria ante un rival que lo dominaba en el historial por 3-1. Marcó condiciones desde el principio y metió un triunfazo, que le permite soñar en el Másters 1000 francés.

Arranques parejos y enormes cierres de Tomy

El primer set fue parejo y el quiebre inicial fue del australiano para ponerse 3-1. Sin embargo, rápidamente el argentino reaccionó y levantó el nivel para ponerse a tiro. Desde ahí ambos fueron repartiéndose los juegos de servicio hasta llegar al 5-5. De Miñaur tuvo dos chances de quiebre para cerrar el set, pero la paridad siguió hasta el tie break. Y en el desempate, Tomy no dejó dudas: 7-2.

En el segundo set, la historia empezó pareja hasta el 2-2. A partir de ahí, Etcheverry tomó el control del juego con la agresividad de su derecha. Así fue como el argentino sacó diferencias y encontró un quiebre para ponerse 4-2. De esta manera, pudo sacar diferencias y logró otra gran victoria en la capital francesa.



