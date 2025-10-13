ESCUCHÁ RN RADIO
Los secretos de Doña Petrona para hacer milanesas de pescado: las cinco claves

Las claves para que el pescado mantenga su sabor y lograr un plato apto para todo público.

Las milanesas de pescado tienen un lugar especial en la cocina familiar argentina. Es clave una buena preparación para acercar a los chicos a esta carne blanca ideal para tener una receta variada y cargada de nutrientes. 

Doña Petrona, la gran referente de la gastronomía argentina, sabía que la clave estaba en convertir un producto que a veces resulta difícil para los chicos en un plato sabroso y tentador. 

Las claves de Petrona son combinar un buen empanado, condimentos equilibrados y técnicas simples para lograr que los chicos tengan ganas de comer pescado. 

Cinco claves de Doña Petrona para que los chicos disfruten las milanesas de pescado 

Elegir el pescado adecuado: lo ideal es optar por filetes firmes, sin espinas y de sabor suave, como merluza o lenguado. Así se evita la incomodidad de encontrarse con espinas en medio de la comida. 

Marinado ligero: Doña Petrona aconsejaba un toque de limón y perejil antes de empanar, lo justo para suavizar el olor sin que quede un gusto demasiado ácido. Esto realza el sabor sin abrumar a los chicos. 

Empanado crocante: el secreto está en pasar el pescado por harina, luego por huevo bien batido con un chorrito de leche y finalmente por pan rallado. Para un extra de textura, se puede repetir el empanado dos veces. 

Cocción rápida y pareja: freír en aceite bien caliente para que no absorba demasiado y quede crocante por fuera y tierno por dentro. También se pueden hacer al horno, siempre rociándolas con un poco de aceite para que no se resequen. 

Acompañamientos atractivos: Doña Petrona sabía que los chicos comen también con la vista, por eso recomendaba servir las milanesas con guarniciones coloridas: puré de calabaza, papas crocantes o ensaladas frescas. 


