La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo en abril 2026: retrocedió un 12,1%

La administración nacional registró en abril su nivel más bajo de respaldo desde el inicio del mandato. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la valoración de la gestión sufrió una contracción del 12,1% respecto al mes anterior.

Con este resultado, la confianza en el Ejecutivo encadena cuatro meses consecutivos de tendencia negativa, acumulando una baja del 17,9% desde diciembre.

El informe, basado en datos de Poliarquía Consultores, sitúa el promedio actual de la gestión en 2,42 puntos. Esta erosión sostenida marca el período de mayor desgaste para la administración libertaria en lo que va de 2026.

El gasto público: el eje del descontento con el Gobierno de Javier Milei

El índice de la UTDT evalúa cinco dimensiones de la gestión, y en abril todas mostraron variaciones negativas. El retroceso más significativo se dio en la percepción de la Eficiencia en la administración del gasto público, con un desplome del 21,4%.

Otros indicadores clave también reflejaron el deterioro del humor social:

Evaluación general del gobierno: cayó un 17,2% .

cayó un . Interés por el beneficio general: retrocedió un 13,9% .

retrocedió un . Honestidad: se mantiene como el atributo mejor puntuado (2,50), pese a una baja del 8,4%.

Análisis demográfico: desplome en el sector masculino y adultos

La radiografía del desencanto muestra un cambio en el perfil de los apoyos. La brecha de género se redujo debido a un desplome en el segmento masculino, donde la confianza cayó un 16,9%.

En cuanto a las edades, el comportamiento fue dispar:

Adultos (30 a 49 años): Fue el sector con mayor caída, registrando un -16,7% .

Fue el sector con mayor caída, registrando un . Mayores de 50 años: La confianza descendió un 11,4% .

La confianza descendió un . Jóvenes (18 a 29 años): Representan el único grupo con una leve recuperación del 2,3%, consolidándose como la base de apoyo más optimista.

Territorio y expectativas económicas

En términos geográficos, el Interior del país continúa siendo el área de mayor respaldo con 2,22 puntos, a pesar de haber retrocedido 12 puntos porcentuales. El Gran Buenos Aires (GBA), en tanto, ratificó su postura crítica con el indicador más bajo: 1,67 puntos.

El análisis concluye que la confianza sigue fuertemente ligada a las expectativas económicas. Los ciudadanos que prevén una mejora en su situación financiera el próximo año otorgan un índice de 4,03, mientras que aquellos que anticipan un empeoramiento califican a la gestión con un 0,51, evidenciando una polarización basada en la percepción de la economía personal.