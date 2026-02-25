Pan casero en sartén: la receta fácil con queso que se hace en pocos minutos

Hacer pan en casa no siempre implica prender el horno ni esperar horas de levado. Existe una versión práctica y rápida que se cocina en sartén y que, en apenas minutos, permite disfrutar de pancitos calientes, con queso fundido y aroma irresistible en toda la cocina.

Esta receta lleva solo cinco ingredientes básicos y es ideal para resolver una merienda, acompañar una picada o improvisar una cena sencilla.

Ingredientes

250 g de harina común

160 ml de agua tibia

5 g de sal

3 g de levadura seca (o su equivalente en levadura fresca)

8 fetas de queso

Paso a paso: cómo preparar pan de queso en sartén

1. Preparar la masa

En un bol, colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Verter el agua tibia junto con la sal y mezclar hasta que se disuelva. Agregar la levadura y unir todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea.

2. Amasar

Pasar la masa a la mesada ligeramente enharinada y trabajarla durante unos cinco minutos hasta que quede lisa y elástica.

3. Dejar leudar

Colocar la masa en un recipiente apenas aceitado, cubrir y dejar reposar hasta que duplique su volumen.

4. Rellenar

Dividir la masa en cuatro porciones. Estirar cada una, colocar dos fetas de queso en el centro y cerrar bien los bordes para encapsular el relleno.

5. Cocinar en sartén

Calentar una sartén a fuego medio. Colocar los pancitos y cocinar aproximadamente cuatro minutos por lado, siempre con tapa, para que el vapor ayude a generar una miga tierna y permita que el queso se funda por completo.

Opciones para variar el relleno

Además del queso tradicional, se pueden sumar otros sabores para darle un giro a la receta:

Roquefort

Panceta

Cebolla caramelizada

Jamón

El resultado es un pan dorado por fuera, suave por dentro y con un centro cremoso. Una alternativa práctica que demuestra que el pan casero también puede ser rápido y sencillo.