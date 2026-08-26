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Pancito de yogur fácil y sin manteca: la receta casera que se prepara en pocos minutos

Una receta simple, económica y sin manteca para preparar un pancito de yogur tierno y casero. Lleva pocos ingredientes, no requiere amasado complicado y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Lleva pocos ingredientes, no requiere amasado complicado y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda. Foto ilustrativa.

Lleva pocos ingredientes, no requiere amasado complicado y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda. Foto ilustrativa.

A veces no hace falta tener demasiados ingredientes en la cocina para preparar algo rico y casero. Este pancito de yogur sin manteca es una de esas recetas simples que se pueden hacer en pocos pasos y con productos que suelen estar a mano. El yogur ayuda a conseguir una miga suave y húmeda, mientras que el aceite reemplaza a la manteca sin complicar la preparación.

Es una alternativa ideal para resolver el desayuno o la merienda, especialmente cuando hay ganas de comer pan recién hecho pero sin pasar horas amasando. Además, no requiere técnicas especiales ni ingredientes difíciles de conseguir: con yogur, huevo, harina, aceite y algunos básicos alcanza para preparar un pan pequeño y casero.

Receta

Pancito de yogur fácil y sin manteca

Ingredientes

  • 1 pote de yogur natural (125 g)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 250 a 280 g de harina de trigo

Preparación

  1. En un bowl, colocar el yogur, el huevo y el aceite. Mezclar hasta integrar.
  2. Agregar la sal, el azúcar y el polvo de hornear.
  3. Incorporar la harina de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa.
  4. Volcar sobre la mesada apenas enharinada y formar un pancito sin necesidad de amasar demasiado.
  5. Colocar en una fuente aceitada y hacerle un pequeño corte en la superficie.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que esté dorado por fuera.
  7. Dejar entibiar antes de cortar.

Tip: si querés una corteza más dorada, podés pincelar la superficie con un poco de huevo batido antes de llevar al horno.


Temas

Cómo hacer

Receta fácil

Saludable

A veces no hace falta tener demasiados ingredientes en la cocina para preparar algo rico y casero. Este pancito de yogur sin manteca es una de esas recetas simples que se pueden hacer en pocos pasos y con productos que suelen estar a mano. El yogur ayuda a conseguir una miga suave y húmeda, mientras que el aceite reemplaza a la manteca sin complicar la preparación.

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