Pancito de yogur fácil y sin manteca: la receta casera que se prepara en pocos minutos
Una receta simple, económica y sin manteca para preparar un pancito de yogur tierno y casero. Lleva pocos ingredientes, no requiere amasado complicado y es ideal para acompañar el desayuno o la merienda.
A veces no hace falta tener demasiados ingredientes en la cocina para preparar algo rico y casero. Este pancito de yogur sin manteca es una de esas recetas simples que se pueden hacer en pocos pasos y con productos que suelen estar a mano. El yogur ayuda a conseguir una miga suave y húmeda, mientras que el aceite reemplaza a la manteca sin complicar la preparación.
Es una alternativa ideal para resolver el desayuno o la merienda, especialmente cuando hay ganas de comer pan recién hecho pero sin pasar horas amasando. Además, no requiere técnicas especiales ni ingredientes difíciles de conseguir: con yogur, huevo, harina, aceite y algunos básicos alcanza para preparar un pan pequeño y casero.
Receta
Pancito de yogur fácil y sin manteca
Ingredientes
- 1 pote de yogur natural (125 g)
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 250 a 280 g de harina de trigo
Preparación
- En un bowl, colocar el yogur, el huevo y el aceite. Mezclar hasta integrar.
- Agregar la sal, el azúcar y el polvo de hornear.
- Incorporar la harina de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa.
- Volcar sobre la mesada apenas enharinada y formar un pancito sin necesidad de amasar demasiado.
- Colocar en una fuente aceitada y hacerle un pequeño corte en la superficie.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que esté dorado por fuera.
- Dejar entibiar antes de cortar.
Tip: si querés una corteza más dorada, podés pincelar la superficie con un poco de huevo batido antes de llevar al horno.
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