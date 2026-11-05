Panqueques de ricota: el secreto para que queden altos, esponjosos y suaves por dentro

Los panqueques de ricota son una de esas recetas sencillas que permiten transformar ingredientes cotidianos en un desayuno o una merienda especial. Su principal característica es la textura: quedan más altos, húmedos y esponjosos que los panqueques tradicionales, gracias a la incorporación de ricota en la preparación.

A diferencia de los clásicos panqueques finitos que suelen utilizarse para rellenar con dulce de leche, esta versión se parece a los pancakes americanos, aunque con una miga más suave y cremosa.

Además, no necesitan batidora ni técnicas complicadas. Con un bowl, un batidor de mano y una sartén antiadherente se pueden preparar en pocos minutos.

El secreto para conseguir un buen resultado está en no mezclar demasiado la masa y cocinarlos a fuego medio-bajo, para que crezcan sin quemarse.

Panqueques de ricota: ingredientes para que queden altos y esponjosos

Rinde: aproximadamente 8 a 10 panqueques pequeños.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Ingredientes:

200 gramos de ricota.

2 huevos.

120 gramos de harina de trigo común.

100 ml de leche.

2 cucharadas de azúcar (opcional).

1 cucharadita y media de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de medio limón (opcional).

1 pizca de sal.

Manteca o aceite para cocinar.

Cómo hacer panqueques de ricota: el paso a paso

1. Preparar la mezcla húmeda. En un bowl, colocar la ricota junto con los huevos, la leche, la esencia de vainilla y el azúcar. Mezclar hasta integrar. No es necesario que la ricota desaparezca completamente: pueden quedar pequeños grumos.

2. Incorporar los ingredientes secos. Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Si se desea, sumar ralladura de limón para aportar un aroma fresco.

3. Mezclar suavemente. Integrar los ingredientes con una espátula o batidor de mano, sin batir demasiado. La preparación debe quedar espesa, pero lo suficientemente suave como para distribuirse en la sartén. Si resulta excesivamente densa, agregar una o dos cucharadas de leche.

4. Calentar la sartén. Colocar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y pincelarla con una pequeña cantidad de manteca o aceite.

5. Cocinar los panqueques. Verter porciones pequeñas de masa y dejar cocinar aproximadamente dos o tres minutos, hasta que comiencen a aparecer burbujas y los bordes se vean más firmes.

6. Dar vuelta con cuidado. Cocinar del otro lado durante uno o dos minutos más, hasta que estén dorados y completamente cocidos en el centro.

7. Servir. Retirar y acompañar con frutas frescas, yogur, miel o el ingrediente que más te guste.

El secreto para que los panqueques de ricota queden bien esponjosos

La ricota aporta humedad y suavidad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la masa aumente de volumen durante la cocción.

Sin embargo, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

No batir demasiado la mezcla. Una vez incorporada la harina, conviene mezclar solamente hasta integrar. Batir en exceso puede desarrollar el gluten y producir una textura más firme.

Utilizar una masa espesa. Si queda demasiado líquida, los panqueques se extenderán por la sartén y perderán altura.

Cocinar a fuego medio-bajo. Una temperatura demasiado elevada puede dorar rápidamente el exterior mientras el centro permanece crudo.

No aplastarlos con la espátula. Presionarlos durante la cocción puede hacer que pierdan parte de su volumen.

Con qué acompañar los panqueques de ricota

Una de las ventajas de esta receta es que admite diferentes combinaciones.

Para una versión fresca, se pueden servir con frutillas, arándanos, frambuesas o rodajas de banana.

También quedan muy bien con yogur natural, miel, mermelada casera o una pequeña cantidad de dulce de leche.

Si se busca una alternativa menos dulce, es posible omitir el azúcar de la preparación y acompañarlos con frutas o ingredientes salados.

La ricota tiene un sabor suave que permite adaptar la receta a distintas preferencias.

¿Se pueden hacer panqueques de ricota sin azúcar?

Sí. El azúcar es opcional y puede eliminarse sin modificar demasiado la estructura de la receta.

La esencia de vainilla y la ralladura de limón ayudan a aportar sabor y aroma.

También se puede utilizar banana madura pisada para sumar dulzor natural, aunque esto modifica ligeramente la humedad y la textura de la masa.

Cómo conservar los panqueques de ricota para comerlos después

Si sobran panqueques, es importante dejarlos enfriar y guardarlos en un recipiente hermético dentro de la heladera, preferentemente antes de que transcurran dos horas desde su preparación.

Se pueden conservar durante tres o cuatro días refrigerados, siempre que se hayan manipulado y almacenado correctamente.

Para calentarlos, basta con colocarlos unos segundos en el microondas o pasarlos por una sartén a fuego bajo.

También pueden congelarse, separados con papel apto para alimentos, para evitar que se peguen entre sí.

Una receta fácil para transformar desayunos y meriendas

Los panqueques de ricota son una alternativa práctica para quienes buscan salir de las preparaciones tradicionales sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Se preparan con ingredientes fáciles de conseguir, permiten diferentes acompañamientos y tienen una textura especialmente suave.

El resultado son panqueques altos, dorados por fuera y esponjosos por dentro, ideales para acompañar unos mates, un café o una merienda de fin de semana.