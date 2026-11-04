Sin azúcar y como la de la abuela: cómo hacer mermelada de frutilla casera en 20 minutos

La mermelada de frutilla casera es uno de esos clásicos que recuerdan a las recetas de las abuelas. Su aroma, su color intenso y su textura suave la convierten en una de las preparaciones favoritas para acompañar desayunos y meriendas.

Aunque la receta tradicional suele llevar una cantidad importante de azúcar, existe una alternativa más sencilla: una mermelada de frutilla sin azúcar agregada, con pocos ingredientes y lista en aproximadamente 20 minutos.

La preparación permite aprovechar el dulzor natural de las frutillas y sumar un toque de naranja y canela para conseguir un sabor artesanal. Además, no necesita conservantes agregados ni técnicas complicadas.

Mermelada de frutilla sin azúcar: los ingredientes para hacerla en casa

Esta receta es ideal para preparar una cantidad pequeña y consumirla durante los días siguientes.

Ingredientes:

250 gramos de frutillas frescas.

Jugo de media naranja.

Stevia u otro edulcorante apto para cocinar , a gusto.

, a gusto. Una pizca de canela en polvo.

Opcional: una cucharadita de semillas de chía para conseguir una consistencia más espesa.

Cómo hacer mermelada de frutilla casera sin azúcar: paso a paso

La preparación es muy sencilla y no requiere experiencia en la cocina.

Lavar las frutillas. Enjuagarlas cuidadosamente bajo agua corriente, retirar las hojas verdes y cortarlas en trozos pequeños. Cocinar la fruta. Colocar las frutillas en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. Revolver mientras comienzan a liberar su jugo natural. Agregar la naranja. Incorporar el jugo de media naranja y mezclar para integrar los sabores. Endulzar a gusto. Añadir unas gotas de stevia o la cantidad equivalente de otro edulcorante apto para cocinar. La cantidad dependerá del dulzor natural de las frutillas. Sumar la canela. Agregar una pizca para aportar aroma y un sabor más intenso. Cocinar hasta espesar. Mantener a fuego bajo durante aproximadamente 15 a 20 minutos, revolviendo con frecuencia y aplastando la fruta con una cuchara para conseguir la textura deseada. Dejar enfriar. Retirar del fuego y esperar a que la preparación pierda temperatura. Luego, colocarla en un recipiente limpio y llevarla a la heladera.

Si se busca una textura más firme, se puede incorporar una cucharadita de semillas de chía al finalizar la cocción. Al hidratarse, ayudarán a espesar la preparación.

El secreto para que la mermelada quede espesa y con sabor artesanal

Uno de los trucos para conseguir una buena mermelada es elegir frutillas maduras, firmes y con buen aroma.

Cuanto más sabrosa sea la fruta, menor será la necesidad de agregar edulcorante.

También es importante cocinar a fuego moderado y revolver con frecuencia. Esto permite que el líquido se reduzca lentamente sin que la preparación se queme.

Para una textura más rústica, conviene dejar algunos trocitos de fruta. En cambio, quienes prefieran una mermelada uniforme pueden procesarla una vez cocida.

Un detalle importante: al no llevar azúcar agregada, esta versión puede quedar menos firme que una mermelada tradicional.

Cómo conservar la mermelada de frutilla sin azúcar

A diferencia de las conservas tradicionales, esta preparación no está diseñada para almacenarse a temperatura ambiente.

Como no contiene la cantidad de azúcar utilizada habitualmente para conservar mermeladas, es importante seguir algunas recomendaciones:

Guardarla en la heladera , en un recipiente limpio, cerrado y apto para alimentos.

, en un recipiente limpio, cerrado y apto para alimentos. Consumirla preferentemente dentro de los 3 a 5 días.

Utilizar siempre una cuchara limpia para retirar cada porción.

para retirar cada porción. Congelarla en porciones pequeñas si se desea conservarla durante más tiempo.

Aunque se utilicen frascos esterilizados, esta receta no debe considerarse una conserva estable fuera de la heladera.

Con qué acompañar la mermelada de frutilla casera

Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad.

La mermelada de frutilla sin azúcar agregada combina especialmente bien con tostadas integrales, queso crema, yogur natural y panqueques caseros.

También puede utilizarse para acompañar budines, rellenar tortas o sumar sabor a un bowl de avena.

Con apenas unos ingredientes y una cocción sencilla, es posible preparar una alternativa casera a las mermeladas comerciales, conservando el protagonismo de la fruta y evitando agregar azúcar a la receta.