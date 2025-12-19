Paso a paso para preparar salmuera para el asado de Nochebuena o Navidad
Las fiestas son una ocasión más que ideal para reunirse y disfrutar de un rico asado. Una receta especial.
Muchas familias aprovechan las fiestas deciden aprovechar la reunión para hacer un rico asado, ya sea en la cena de Nochebuena o bien en el almuerzo de Navidad.
Si bien muchos optan por las típicas comidas navideñas, otros van a lo clásico y encienden la parrilla, por lo que algunos pueden optar por sazonar la carne con una buena salmuera.
Receta básica de salmuera para el asado
Ingredientes:
- 1 litro de agua
- 100 gramos de sal gruesa
- 1 cabeza de ajo, pelada y picada
- 1 cucharada de pimentón ahumado
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 hoja de laurel
- 1 rama de romero fresco
- 1/2 taza de perejil fresco picado
- 1/4 taza de aceite de oliva (opcional)
Preparación:
- En una olla, colocar el agua y la sal. Lleva a ebullición y remueve hasta que la sal se disuelva por completo.
- Retirar del fuego y agrega el ajo, el pimentón, el ají molido, el laurel, el romero y el perejil. Deja reposar durante 30 minutos para que la salmuera se infusione con los sabores.
- Si se desea agregar aceite de oliva, hazlo al final, una vez que la salmuera se haya enfriado un poco.
- Sumergir la carne en la salmuera y déjala reposar durante al menos 4 horas, o mejor aún, toda la noche. Asegúrate de que la carne esté completamente cubierta por el líquido.
- Retirar la carne de la salmuera, secarla con papel de cocina y sazonarla al gusto con sal y pimienta.
- Colocar en la parrilla
Consejos:
- Se Puede usar esta misma receta básica como base y agregarle otras especias y hierbas que te gusten, como orégano, tomillo, comino, etc.
- También se puede usar diferentes tipos de sal, como sal marina o sal ahumada.
- Si no hay tiempo para preparar la salmuera con anticipación, se puede usar una salmuera rápida que solo requiere 30 minutos de reposo. Para ello, simplemente disolver la sal en agua tibia y agregar las especias y hierbas de tu preferencia.
- La salmuera no solo ayuda a sazonar la carne, sino que también la hace más jugosa y tierna.
Comentarios