Paso a paso para preparar salmuera para el asado de Nochebuena o Navidad

Muchas familias aprovechan las fiestas deciden aprovechar la reunión para hacer un rico asado, ya sea en la cena de Nochebuena o bien en el almuerzo de Navidad.

Si bien muchos optan por las típicas comidas navideñas, otros van a lo clásico y encienden la parrilla, por lo que algunos pueden optar por sazonar la carne con una buena salmuera.

Receta básica de salmuera para el asado

Ingredientes:

1 litro de agua

100 gramos de sal gruesa

1 cabeza de ajo, pelada y picada

1 cucharada de pimentón ahumado

1 cucharadita de ají molido

1 hoja de laurel

1 rama de romero fresco

1/2 taza de perejil fresco picado

1/4 taza de aceite de oliva (opcional)

Preparación:

En una olla, colocar el agua y la sal. Lleva a ebullición y remueve hasta que la sal se disuelva por completo. Retirar del fuego y agrega el ajo, el pimentón, el ají molido, el laurel, el romero y el perejil. Deja reposar durante 30 minutos para que la salmuera se infusione con los sabores. Si se desea agregar aceite de oliva, hazlo al final, una vez que la salmuera se haya enfriado un poco. Sumergir la carne en la salmuera y déjala reposar durante al menos 4 horas, o mejor aún, toda la noche. Asegúrate de que la carne esté completamente cubierta por el líquido. Retirar la carne de la salmuera, secarla con papel de cocina y sazonarla al gusto con sal y pimienta. Colocar en la parrilla

Consejos: