¿Por qué armamos el árbol de Navidad y por qué algunas familias lo ponen cada vez más temprano?

El árbol de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas. Foto ilustrativa.

Mucho antes de que llegue Nochebuena, las luces comienzan a encenderse en algunas casas, los adornos salen de las cajas y el árbol de Navidad ocupa su lugar en el living. Aunque en Argentina la tradición marca el 8 de diciembre como el día para armarlo, hay familias que deciden anticiparse y empezar a vivir el clima de las fiestas desde noviembre.

El ritual, que durante generaciones estuvo asociado con una fecha puntual del calendario, también se convirtió en una forma de preparar la casa para las celebraciones de fin de año. Para algunas personas, esperar hasta diciembre ya no es una regla: adelantar el armado permite disfrutar durante más tiempo de las luces, los adornos y el ambiente navideño.

¿Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

En Argentina, el 8 de diciembre es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad. La elección coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una celebración del calendario católico que se convirtió en una referencia para iniciar los preparativos navideños en los hogares.

Con el paso del tiempo, la costumbre trascendió su significado religioso y se instaló como un ritual familiar. En muchas casas, armar el arbolito es una actividad compartida por grandes y chicos, en la que cada adorno tiene una historia y cada año se suman nuevos recuerdos.

Sin embargo, no existe una regla que obligue a esperar hasta esa fecha. Algunas familias mantienen la tradición del 8 de diciembre, mientras que otras prefieren adelantarla para extender el período de decoración.

¿Por qué algunas familias arman el árbol cada vez más temprano?

El adelanto de los preparativos navideños puede responder a distintos motivos, uno de ellos es el deseo de disfrutar durante más semanas de una decoración que para muchas personas está asociada con la alegría, la nostalgia y los encuentros familiares.

También influye la organización de las fiestas, preparar el árbol con anticipación permite distribuir las tareas, revisar los adornos que quedaron del año anterior y comprar con tiempo aquello que falta.

Las redes sociales suman otro componente, las fotografías y los videos de hogares decorados, árboles iluminados y nuevas tendencias de ornamentación hacen que el clima navideño empiece a aparecer mucho antes de diciembre.

A esto se suma la posibilidad de convertir el armado en un momento especial para compartir en familia, sin esperar a que se acerquen los días de mayor actividad de fin de año.

¿Cuál es el significado del árbol de Navidad?

El árbol navideño tiene una historia que se remonta a antiguas costumbres europeas vinculadas con la vegetación perenne durante el invierno. Con el tiempo, la tradición se incorporó a las celebraciones cristianas y se extendió a distintos países.

En su interpretación cristiana, el árbol se asocia con la vida y la esperanza. Los adornos, las luces y la estrella que suele colocarse en la punta adquirieron diferentes significados a lo largo de los años.

Una tradición que cambia con cada familia

Aunque el 8 de diciembre continúa siendo una fecha de referencia, el momento de armar el árbol depende cada vez más de las costumbres y preferencias de cada hogar.

Algunas familias esperan el feriado para reunirse y decorar juntas, otras aprovechan noviembre para comenzar antes con los preparativos y disfrutar de las luces durante más tiempo.