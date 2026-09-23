Por qué cada vez más personas ponen hojas de laurel en el placard y qué efecto buscan

El laurel es uno de los ingredientes clásicos de la cocina, pero sus hojas también suelen utilizarse en diferentes trucos para el hogar. Uno de los más difundidos consiste en poner algunas hojas secas dentro del placard, cajones o sectores donde se guarda la ropa.

La explicación está principalmente en su aroma. Las hojas de Laurus nobilis contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos, responsables de ese perfume característico que permanece incluso cuando están secas.

Por eso, algunas personas recurren al laurel como una alternativa natural para aromatizar espacios cerrados y evitar ese típico olor a encierro que puede aparecer en armarios que permanecen mucho tiempo cerrados.

Para qué sirve poner hojas de laurel en el placard

Uno de los usos más sencillos consiste en aprovechar el laurel como aromatizante natural. A diferencia de los perfumes comerciales, libera un aroma más suave y herbal.

Para utilizarlo, las hojas deben estar completamente secas. Se pueden colocar tres o cuatro dentro de una pequeña bolsa de tela transpirable y distribuirlas en distintos sectores del placard.

También pueden combinarse con lavanda seca, otra planta tradicionalmente utilizada para perfumar cajones y ropa.

Lo importante es evitar colocar las hojas directamente sobre prendas claras o delicadas, especialmente si todavía conservan humedad.

¿El laurel realmente sirve contra las polillas?

El laurel también aparece frecuentemente mencionado como un supuesto repelente natural de insectos. Algunos de sus compuestos aromáticos han sido estudiados por su actividad frente a determinadas especies de insectos.

Sin embargo, eso no significa que unas hojas dentro del placard garanticen eliminar o prevenir una infestación de polillas de la ropa.

Si aparecen pequeños agujeros en prendas, larvas, telarañas finas o insectos, el laurel no debería reemplazar una limpieza profunda y las medidas específicas de control.

Cómo colocar laurel entre la ropa

El método es sencillo: elegir hojas de laurel bien secas, colocar unas pocas dentro de bolsitas de algodón, gasa o tela y dejarlas en cajones, estantes o rincones del armario.

Conviene renovarlas cuando hayan perdido su aroma y revisar periódicamente que no presenten humedad.

También es fundamental mantener el placard limpio, seco y ventilado, ya que ningún aromatizante natural puede solucionar por sí solo un problema de humedad.

El error que conviene evitar

No es recomendable utilizar hojas frescas o húmedas dentro del placard. La humedad retenida entre prendas y superficies puede favorecer malos olores e incluso la aparición de hongos.

Tampoco conviene recurrir a grandes cantidades de aceite esencial de laurel directamente sobre la ropa, porque podría dejar manchas o provocar irritación al entrar en contacto con la piel.

Así, unas pocas hojas secas pueden convertirse en un recurso sencillo para darle un aroma diferente al placard, siempre entendiendo que se trata de un complemento de la limpieza y no de un sustituto.